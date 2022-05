Blansko zdražilo o dvacet korun

Zatímco loni stálo základní celodenní vstupné do blanenského aquaparku devadesát korun, letos za něj dospělý zaplatí o dvacku více. „Ceny energií vyletěly do závratných výšin, byli jsme proto nuceni zvýšit i vstupné. Dvacetiprocentní navýšení se týká všech kategorií návštěvníků,“ potvrdil tamní správce Pavel Ševčík. Poprvé tam otevřou brány koupaliště pro dva tisíce lidí prvního června, pokud tomu bude přát počasí. Letošní novinkou je zrenovované hřiště pro pétanque a stoly pro pingpong.

O deset korun víc zaplatí v Břeclavi

O zhruba pět až osm procent zaplatí letos lidé víc na koupališti v Břeclavi. Podle vedoucího zařízení se i tady projevila narůstající inflace a zdražování energií. „Snažili jsme se o co nejmírnější navýšení, dospělí například zaplatí za celodenní vstupné oproti loňsku místo devadesáti korun sto. Děti o pětikorunu víc. Ale například kondiční plavání a permanentky zůstávají ve stejné výši,“ uvedl vedoucí břeclavského koupaliště David Bartal. Letošní novinkou je lanové minicentrum, v těchto dnech také řemeslníci dokončují opravy sprch. „První návštěvníky přivítáme ve středu prvního června na Den dětí, v sobotu pak plánujeme vstup zdarma,“ pozval Bartal.

Hodonín zdražuje o desetikorunu

Tobogán, divokou řeku, chrliče vody, masážní trysky ale třeba také minigolf či volejbal si mohou od začátku června užívat návštěvníci koupaliště v Hodoníně. Přesný termín otevření provozovatelé ještě ladí. I tady si příchozí připlatí. „Dospělý zaplatí za celodenní vstupné o deset korun víc než loni, tedy sto deset korun. Dítě a důchodci dají devadesát,“ informoval vedoucí hodonínského koupaliště Libor Bartoš. Jeden z nejmodernějších areálů v kraji se obejde bez novinek. Nové hřiště tam bude k dispozici až později.

Vyškov za stejnou cenu

Za totožné ceny jako loni si od tohoto pátku zaplavou návštěvníci Aquaparku ve Vyškově. Za celodenní vstupné tam dospělí dají sto dvacet korun, děti do šesti let čtyřicet. „Podařilo se nám získat celoroční výhodnou smlouvu od dodavatele energie, navyšovat vstupné proto nebylo nutné a zůstává ve stejné výši jako loni,“ potvrdila hlavní pokladní Ludmila Bárková. Zvýšení cen se pravděpodobně ve Vyškově projeví až v novém roce. Do areálu se vejde na tisíc návštěvníků a k dispozici mají masážní lavice, skluzavky, vodní zábavné prvky i například dětské hřiště a plochu na volejbal.

Znojmo otevřelo za stejné ceny

Zatím jen v odpoledních hodinách se už několik dní noří do vody návštěvníci Městské plovárny Louka ve Znojmě. Hlavní sezona tam naplno vypukne prvního června. I tady nechali ceny provozovatelé stejné jako loni. „Do konce května činí vstupné pětašedesát korun pro dospělého na celý den, pro děti pak korun čtyřicet. Od června bude celodenní vstup za sto korun, pro dítě za osmdesát. Vstupné jsme oproti loňsku nezdražovali,“ potvrdila správkyně plovárny Jana Rejzková.

Všude mohou zájemci ušetřit při zakoupení permanentek či výhodném rodinném vstupném. Levnější je také ranní kondiční plavání.

KDE A ZA KOLIK SI LZE ZAPLAVAT



Aquapark Blansko



- otevřeno od 1. června dle počasí

- vstupné + 20 %

- Celodenní vstupné dospělí 110,- Kč | mládež do 150 cm a důchodci 50,- Kč | do 1 roku zdarma



Letní koupaliště Břeclav



- otevřeno od 1. června

- vstupné + 5 až 8 % dle kategorie

- Celodenní vstupné dospělí 100,- Kč | do 15 let a od 65 let 50,- Kč | do 1 roku zdarma



Letní koupaliště Hodonín



- otevřeno od začátku června

- vstupné + 10 %

- Celodenní vstupné dospělí 110,- Kč | mládež a od 65 let 90,- Kč



Aquapark Vyškov



- otevřeno od pátku 27. května

- vstupné bez navýšení

- Celodenní vstupné dospělí 120,- Kč | do 18 let a od 65 let 100,- Kč | do 6 let 40,- Kč



Městská plovárna Louka Znojmo



- už otevřeno

- vstupné bez navýšení

- Odpolední vstupné dospělí do konce května 65,- Kč | do 6 let a ZTP zdarma. Od června 100,- Kč | dítě 80,- Kč