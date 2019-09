Několik plováren však ještě nabízí veškerý komfort pro vodní radovánky. Patří mezi ně znojemská Louka. Ta se znovu otevře po víkendových plaveckých závodech. „Voda je dohřívaná na sedmadvacet stupňů. Lidé si ji mohou vyzkoušet až do čtvrtka,“ sdělil správce plovárny František Svoboda.

Podle něj se letošní sezona podobala loňské, kdy do Louky přišlo sedmasedmdesát tisíc návštěvníků. To na opačné straně kraje, ve vyškovském akvaparku zaznamenali meziročně více než čtvrtinový propad. „Loni v srpnu dorazilo asi pětadvacet tisíc lidí. Letos jen jedenáct,“ posteskla si Ludmila Bárková. Hlavní pokladní potvrdila, že otevřené budou mít při příznivém počasí až do poloviny září.

Vyškovští ale již myslí na příští rok. Zastupitelé se rozhodli napumpovat do technologií a nové atraktivní skluzavky šestapadesát milionů korun. To v Hodoníně plánují v budoucnu především nové parkoviště. A letos už letní koupaliště zavřeli. „Voda se ochladila, takže jsme nechtěli navyšovat ztrátu. Hned jsme ale otevřeli krytý bazén,“ sdělil vedoucí obou sportovišť Libor Bartoš.

Mezi letošními šedesáti tisíci návštěvníky tamního koupaliště byla i Kateřina Helešicová s rodinou. „Strávili jsme na našem koupališti dost času. Uvítala bych tu restauraci, kde by nabízeli obědová meníčka,“ svěřila se Helešicová s tím, že nejlepší koupání ale letos zažili v Lipotu v Maďarsku.

Na podzim by ráda vyrazila do Akqalandu Moravia u Pasohlávek na pomezí Břeclavska a Brněnska. „I v chladnějších dnech má náš areál tu výhodu, že zde máme atrakce a spoustu vyžití, třeba i v kryté části areálu. Do venkovní Riviéry, a termálních bazénů Romulus a Remus o teplotě sedmatřicet stupňů se ale návštěvníci dostanou i nyní,“ pozvala mluvčí Moravie Karolína Křenková. Nově otevřené prostory wellness centra navíc v listopadu přivítají finále evropského poháru v saunování.

I když provozovatelé koupališť hodnotí končící sezonu hůře než loňskou, jinak ji vidí výrobci bazénů. „Zájem je stabilní, navíc se trochu zvyšuje. Táhnou novější technologie pro slanou a minerální vodu,“ dodal Karel Králík, který má pobočky na Znojemsku i Blanensku.

Koupaliště na jižní Moravě 2019 a 2018

Boskovice (Blanensko)

letos: 35 000 loni: 41 000

Hodonín

letos: 60 000 loni: 80 000

Slavkov u Brna (Vyškovsko)

letos: 34 826 loni: 37 900

Vyškov

letos: 32 000 loni: 48 500

Znojmo (Louka)

letos: 70 000 (bez září) loni: 77 000