Vlézt do ní ovšem lidé mohou. „Letos jsme zatím nikde nepřistoupili k zákazu koupání,“ upozornil ředitel krajského odboru obecné a komunální hygieny Miroslav Staněk.

Kvalita vody v přírodních nádržích

-voda vhodná ke koupání: Bantice, Vémyslice (obě Znojemsko), Lučina (Hodonínsko), Luleč (Vyškovsko)

-voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi: Vranovská přehrada (Znojemsko), Palava (Blanensko)

-zhoršená jakost vody: Letovice – Vranová, Letovice – Svitavice, Suchý rybník (vše Blanensko), Nové Mlýny – Laguna 1 (Břeclavsko)

-voda nevhodná ke koupání: Výrovice (Znojemsko)

-voda nebezpečná ke koupání – zákaz koupání: není

Špatná kvalita řadu lidí od koupání neodradí. „Voda má kolem čtyřiadvaceti stupňů a lidé se v ní normálně koupou,“ sdělil ve čtvrtek manažer tamního kempu Jiří Rulf.

Pod dohledem hygieniků je v kraji více než dvacítka nádrží či přírodních koupališť.

Za jejich případnou zhoršenou jakost může nejčastěji masový rozvoj sinic spolu s chlorofylem. Tomu pomáhají vyšší teploty. „U menších nádrží kvalitu vody zhoršuje i sucho. U větších nízký přítok způsobí ustálení přitékajících živin v ústí nádrže, voda tak může zůstat výborná po celou sezonu,“ uvedla za Povodí Moravy Jana Kučerová.

Od půli srpna nebyl podle hygieniků vhodný ke koupání ani rybník Suchý, a to kvůli sinicím. „Mohou produkovat toxiny. Mezi možná rizika patří záněty spojivek či kožní rekce. Rodiče by měli dát pozor, aby se vody nenapily děti, pak jim hrozí nevolnosti či průjmy,“ uvedl Staněk.

Poslední analýzy Suchý posunuly do lepší kategorie zhoršené jakosti vody. Podobného hodnocení se dočkala i Laguna 1 na Nových Mlýnech na Břeclavsku. „Kvalita je pravidelně kontrolována, je bez závad,“ reagovala z tamního kempu Jiřina Sýkorová.

Několik lokalit na Břeclavsku i Hodonínsku vyzkoušel letos Radim Stibůrek. Kvalita vody se mu zamlouvala především na začátku sezony. „Nyní můžu doporučit především ostrožskou šterkovnu, která mě nikdy nezklamala. Voda byla jako v moři,“ uvedl.

Základním doporučením hygieniků pro koupání v přírodě je osprchovat se po něm. „Nedoporučujeme nekontrolované nádrže, a už vůbec koupání v rybnících, kde může být pod hladinou krmivo i léčiva pro ryby,“ dodal Staněk.

Ani koupání v řekách ale není zcela bez nebezpečí. Povodí Moravy jako správce toku upozorňuje, že vstup do řeky mimo oficiální koupací místa představuje do jisté míry vždy riziko a je v každém případě na vlastní nebezpečí. "Nejvážnějším nebezpečím při koupání není onemocnění způsobené sníženou jakostí vody, ale úrazy, nejvážnější jsou poranění páteře, a utonutí. Dobré je využívat místa, která člověk zná, kde lze bezpečně prozkoumat lokalitu, dno a odhalit případné překážky a nedostatky, které by mohly ohrozit zdraví koupajícího se," upozornil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Proto se lidé nemají chodit koupat sami, nevstupovat do vody těsně po jídle a také nemají pít alkohol. Také by neměli plavat do blízkostí lodí a člunů a jejich plavební dráhy. "Neplavte a neskákejte do vody tam, kde to neznáte a nemůžete vidět, co je pod hladinou. Mohli byste se zranit, mít trvalé následky nebo dokonce zabít o pahýl stromu či výčnělek skály," varuje Chmelař.

PETR TUREK

KAROLÍNA TOMEČKOVÁ