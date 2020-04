Za necelé tři miliony korun si loni pořídila dvoupokojový byt v Rajhradu na Brněnsku Kristýna Svobodová. Měla však štěstí. Za podobně velký byt by podle průzkumu realitní společnosti Reas která provozuje webový portál Atlascen.cz, zaplatila i o milion víc. „Cenu jsem s developerem domlouvala již dřív. Stavba mu trvala déle a nesplnil všechny podmínky,“ odůvodnila žena.

Z průzkumu vyplývá, že za metr čtvereční bytu Jihomoravané loni průměrně zaplatili přes osmačtyřicet tisíc korun. Po Praze, kde metr čtvereční stál přes dvaaosmdesát tisíc, je to nejvíce v republice.

Šedesát tisíc za metr čtvereční

Metr čtvereční v Brně pak přišel na téměř šedesát tisíc korun. „Ceny bytů tam za poslední rok vzrostly přibližně o třináct procent. Každý měsíc se v jihomoravské metropoli prodá kolem tři sta bytů. Nyní kvůli aktuální situaci očekáváme pokles realitních transakcí i cen nemovitostí,“ uvedl ředitel firmy Reas Michal Makoš.

Petra Gazdová si loni v centru Brna koupila byt o velikosti šedesát metrů čtverečních za téměř čtyři miliony korun. „Chtěla jsem žít ve vlastním. To co splácím na hypotéku, bych dala do nájmu,“ svěřila se.

Například v Hodoníně ale za stejně velký byt zájemci zaplatili o více než polovinu méně.

Podle realitního makléře Jaromíra Grima z Vyškova jsou však lidé ochotní připlatit si za lokality, kde mají šanci získat finančně lépe ohodnocenou práci. „V současnosti to ale není tak o tom, kolik lidé chtějí investovat do bydlení, ale spíše o tom, co jim dovolí peníze. Někteří si berou úvěr na hranici svých možností, jen aby bydleli ve vlastním,“ řekl.

Pokles cen kvůli koronaviru

Ekonom Lukáš Kovanda upozornil na to, že ceny v Brně rostly výrazně rychleji než v jiných částech regionu. „Jedním z dopadů je například postupné ubývání romského obyvatelstva z měst typu Brno a Praha, kde byli třeba za socialismu hojně zastoupení. Je to dáno právě tím, že Romové, kteří mají často jen nízkou kvalifikaci a podprůměrné příjmy, si prostě nemohou bydlení v takovém městě dovolit,“ vysvětlil.

Dodal však, že v souvislosti s virovou pandemií lze očekávat recesi a pokles cen nemovitostí. „V centru Brna a v dalších atraktivních lokalitách budou stagnovat. Na méně atraktivních místech, typu sídliště, klesnou. Doba zdražování nemovitostí na čas končí. Pokud někdo nyní přemýšlí o koupi a hypotéce, měl by ještě pár měsíců počkat. Hypotéky výrazné zlevní, dost možná na historické minimum,“ okomentoval.

Na vývoj cen bude mít podle Makoše vliv převážně vývoj ekonomiky. „Při jejím brzkém nastartování očekáváme pokles v rozmezí pět až deset procent,“ doplnil.

Průměrné ceny za byt o velikosti 60m2

Česká republika: 2 654 400

Jižní Morava: 2 909 460

JM bez Brna: 2 221 320

Brno: 3 492 300

Brněnsko: 2 816 580

Blansko/Blanensko bez Blanska: 2 453 640 / 2 008 020

Břeclav/Břeclavsko bez Břeclavi: 1 837 080 / 2 189 520

Hodonín/Hodonínsko bez Hodonína: 1 585 020 / 1 596 060

Vyškov/Vyškovsko bez Vyškova: 2 059 020 / 2 878 260

Znojmo/Znojemsko bez Znojma: 1 882 200 / 1 481 220

Zdroj: Reas