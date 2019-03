Jižní Morava – Sotva se Valerie a David Kozelští vrátili z cest a začali přemýšlet, kde se usadí, přivedla je téměř náhoda k chátrajícímu domu v centru Znojma. Po třech letech oprav už mají hotovou část interiérů a čeká je kompletní obnova střechy.

David Kozelský dům znal už z dětských let. „Ve Znojmě jsem se narodil a vyrůstal a jako kluci jsme prolezli, co jsme mohli. Naproti navíc byla truhlářská dílna, kde pracoval můj děda. I proto jsem věděl, že je to velmi zajímavý, pestrý a členitý dům,“ říká Kozelský. Jak dodává, jeho otec byl stavař a řemeslná průprava se mu při opravách domu mimořádně hodí. „Spoustu věcí si dokážeme udělat sami. Až se nám stává, že když tu jsme, ztrácíme trochu pojem o čase, “ podotýká Kozelský.