Na tuřanské letiště zalité březnovým sluncem dosedá letadlo. Hodiny ukazují téměř poledne, když z něj vychází dáma oděná ve výrazný cyklámenový kostým a klobouk. Právě začíná několik hodin, které se nesmazatelně zapíší do historie města. Na brněnskou půdu totiž právě vstoupila britská panovnice, královna Alžběta II.

Z letiště se královna vydala na brněnskou Novou radnici, kde se setkala s letci RAF. Ulice centra byly plné k prasknutí, mezi tisícemi lidí by špendlík nepropadl. Na radnici hlavu britské monarchie uvítala také tehdejší brněnská primátorka Dagmar Lastovecká. „Zajímala se o Brno, jak tady žijeme, jestli ženy chodí do práce. Byla velmi lidská,“ vybavila si Lastovecká.

Návštěva královny se připravovala dlouhé týdny. „Měli jsme brožurku, minutovník, protože všechno bylo rozplánováno doslova na minuty. I třeba to, na jakém místě přesně se královna zastaví,“ popsala přípravy Lastovecká. Alžbětě II. jako oficiální brněnský dar věnovala granátový šperk.

Alžběta II. v Brně - podrobnosti o návštěvě



Kdy: 28. březen 1996



Důvod: oficiální návštěva České republiky



Délka pobytu královny v Brně: zhruba čtyři hodiny



Doprovod: tehdejší prezident Václav Havel



Místa: letiště v Tuřanech, Nová radnice, Ústavní soud, Besední dům, procházka centrem Brna



Dar Brna královně: granátový šperk



Slavnostní menu: např. židlochovická bažantí prsa



Návštěvy dalších významných zahraničních osobností v Brně



listopad 1984: matka Tereza



květen 1991: princ Charles a lady Diana



listopad 2000: princ Charles



září 2009: papež Benedikt XVI.



březen 2010: princ Charles s manželkou Camillou

Na dlouhé a pečlivé přípravy zahrnující kontroly z Pražského hradu i od britského velvyslanectví vzpomíná rovněž marketingový ředitel brněnského hotelu International Michal Řičánek. S královnou se osobně setkal. Hotel byl výhradným dodavatelem občerstvení při návštěvě. „Královna je opravdová dáma, velmi příjemná, milá. Pamatuji si na její pěstěné nehty na rukou, takové, jako měla moje babička. I královnina garderoba byla úžasná. Po celou dobu se chovala velmi noblesně,“ řekl Řičánek.

Pro královnu byl připraven uvítací cocktail na brněnské radnici, slavnostní banket v Besedním domě a odpolední recepce na Ústavním soudu. „Všichni jsme si velmi dobře uvědomovali, že i královna je člověk z masa a kostí. V Besedním domě pro ni byla před banketem připravená místnost, ve které si mohla odpočinout. Dostali jsme pokyn, že tam můžeme přinést i skleničku ginu, který má královna ráda," poznamenal Řičánek.

Dlouhé týdny příprav celého týmu hotelu mimo jiné i na banket v Besedním domě se vyplatily. „Jako aperitiv jsme zvolili Becherovku, předkrm byl chřestový krém s drůbežím masem, hlavní chod židlochovická bažantí prsa. Dezertem byly moravské koláčky, ovšem bez máku, ten etiketa nepovoluje. Královně chutnaly,“ popsal hostinu Řičánek. Alžběta II. podle něj ocenila rovněž znovínské rulandské šedé.

Pro mnohé Brňany se královnina návštěva stala okamžikem, na který budou vzpomínat po celý život. „Na ten den nejde zapomenout. Jako učeň jsem obsluhoval královnu na Ústavním soudu, Husí kůže proběhne po zádech ještě dnes, když si na to vzpomenu," řekl David Rybka.

Tehdy byl ve druhém ročníku. „Stáli jsme ve dvouřadu na schodech s červeným kobercem. Byl jsem na straně královny. Po podepsání dokumentů se otevřely dveře a začal cocktail. Procházeli jsme mezi hosty a nabízeli na stříbrných podnosech chuťovky i nápoje," zmínil Rybka.

V sídle Ústavního soudu se do blízkosti panovnice dostal i dlouholetý pedel Masarykovy univerzity Jaroslav Gregr. Královnu uvedl do sálu. „Jako kluka z vesnice by mě nikdy nic takového nenapadlo. Když přijížděla, klepala se mi kolena. Pak se na mě ale usmála a ze mě všechno spadlo,“ vyprávěl již dříve Rovnosti Gregr.

A někteří tvrdí, že významnější návštěvu už Brno jen tak lehce nezažije. „Tento zážitek už zřejmě nikdy nikdo nepřekoná. Brno navštívil například i papež Benedikt XVI., pro kterého jsme rovněž připravovali menu, ovšem královna je královna," řekl Řičánek.