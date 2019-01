Skalice nad Svitavou /VIDEO, REPORTÁŽ/ – Vzduchem se vznáší zápach střelného prachu, rachotí palba z pušek, samopalů i kulometů. Z dálky se ozývá palba z protitankového děla. Velitelé v zákopech rozdávají rozkazy. „Schnell, schnell,“ ozývá se vzápětí od důstojníka v uniformě, který dává jasný rozkaz vojákům německého Wermachtu. Příchozí lidé naštěstí nejsou uprostřed hrůzné války, ale v areálu Markland ve Skalici nad Svitavou na Blanensku, kde v sobotu odpoledne sledují rekonstrukci bitvy z druhé světové války.

Návštěvníci až do posledního místa zaplňují prostor pro diváky k pozorování scény. Bojová ukázka lidem přibližuje jednu z nejdůležitějších bitev na východní frontě, z období ledna roku 1944 s názvem Čerkasko-korsuňský kotel, karta se obrací. „Byla to další z řady obrovských krveprolití na východní frontě. Historikové tuto operaci překřtili na Stalingrad na Donu,“ přibližuje za pořadatele předseda Klubu vojenské historie Markland Drahomír Dokládal.



Ukázka je podle skutečné historické předlohy. Útočný výpad střídá jeden za druhým. Od úvodních minut není vůbec jasné, které vojsko má převahu. Počasí je téměř totožné, jako v tehdejší době. Lehce pod nulou a blátivá zem, ve které se vojáci boří až po kolena. „Přijeli jsme sem ze Zlína. O akci jsme se dozvěděli od našeho známého. Nevím na co se dívat dřív,“ říká František Oravec.





Na bitevním poli vidíme bránící se německé jednotky, které zpočátku odolávaly útokům Rudé armády. Nakonec se po pětačtyřiceti minutovém velkém náporu rudoarmějců vydávají němečtí vojáci na ústup. Dokladem spokojenosti diváků pak je bouřlivý potlesk po bitvě.



I přes hustou vánici si do areálu Markland našlo cestu několik stovek příchozích. Řada jich má v termosce svařené víno, grog nebo čaj. „Už jsme viděli snad všechny filmy z druhé světové války. Nemohli jsme si nechat ujít ani tuto bitvu. Účinkující vojáci si zaslouží obdiv. Své role hrají dokonale,“ zmiňuje Jana Musilová z nedalekých Boskovic.





Ani po bitvě mnoho lidí neodchází. Prohlíží si dále dobovou vojenskou techniku Rudé armády i Wehrmachtu. Menší kousky výzbroje si mohou také nakoupit v nedalekém stánku. Někteří jsou však už pořádně promrzlí a vidí se doma v teple. Proto míří ven z areálu na parkoviště k autu.