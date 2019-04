Provozovatelé tak kvůli vykolejení lokomotivy ruší plánované akce. „Prozatím jsou akce s lokomotivou zrušeny. Čekáme na verdikt vyšetřovatelů a znalců, kteří rozhodnou o opravě,“ potvrdil předseda společnosti Železniční Výtopna Veselí nad Moravou Pavel Studénka. Právě on se podílel na zprovoznění historické lokomotivy.

Zrušená je jízda parním vlakem příští sobotu z Veselí nad Moravou do Strážnice na tamější jarní slavnosti ve skanzenu. A také na Mezinárodní folklorní festival do Strážnice koncem června, kdy měl vlak zajíždět až do Hodonína. „Je nám to líto, ale věříme, že lidé přijedou jiným způsobem,“ komentoval události ředitel strážnického skanzenu Martin Šimša.

Rušení akcí komentují i lidé na sociálních sítích. „Škoda, měli jsme v plánu jet na vlaky,“ uvedla třeba Markéta Kostihová z Kyjova.