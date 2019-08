Kyjov s novým nádražím? Snad v roce 2023

Kyjov – V současnosti na nastupující do vlaku čeká na hlavním nádraží v Kyjově chůze přes překážky v podobě kolejí. To se má však už za čtyři roky změnit. „Cestující by si to zasloužili. Jen aby nezůstalo u plánů,“ myslí si Jiří Pelčák z Kyjova.

Nádraží v Kyjově se má do roku 2023 změnit k nepoznání. | Foto: Deník / Petr Turek

Železničáři totiž připravují nákladnou modernizaci kyjovského nádraží a jeho okolí za více než půldruhé miliardy. „Nová konfigurace kolejiště umožní výstavbu dvou vnějších a jednoho ostrovního nástupiště. Všechna budou bezbariérově přístupná novým podchodem a šikmými chodníky," přibližuje některé z novinek mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař. Mezi ty další patří nové sdělovací a zabezpečovací zařízení. Rekonstrukcí projde také samotná železnice včetně jejich nosných částí. Beze změn nezůstanou ani mosty a přejezd v Komenského třídě. Další práce umožní elektrifikaci všech dopravních kolejí. Novinky na kyjovské stanici jsou součástí připravované rekonstrukce celého úseku Vlárské dráhy mezi Veselím nad Moravou a Blažovicemi. „Předpokládané investiční náklady celé stavby činí 1,6 miliardy korun bez DPH," upozorňuje Tesař. Tento měsíc zahájilo ministerstvo životního prostředí řízení, které bude posuzovat vlivy modernizace na okolí. Samotné práce chtějí železničáři zahájit na jaře roku 2022. Město bezbariérový přístup a vyšší komfort vítá. Zároveň jedná se SŽDC o zachování propustku, který v současnosti slouží jako podchod pod kolejemi. „Pro lidi, kteří se chtějí od nádraží dostat třeba do nemocnice, je to zajímavá zkratka. Navíc spojuje centrum Kyjova s rozvojovou lokalitou Bukovanská," vysvětluje mluvčí kyjovské radnice Filip Zdražil.



Nynější umístění nádraží nebylo pro Kyjov lokalitou, kde byla první železniční stanice. „Ta sloužila pro lokálku spojující Kyjov se Bzencem a nacházela se Na Trávníkách, tedy blízko současné zastávky,“ přiblížil Milan Řihánek z kyjovského železničního muzea.



Stávající nádraží stojí při Vlárské dráze, která spojuje Brno s Trenčianskou Teplou. Úsek z Brna do Kyjova se dostal do provozu v roce 1887.

Autor: Petr Turek