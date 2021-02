Odtud pak budou z pilotů vyrůstat železobetonové opěry, které ponesou pětapadesát metrů dlouhou lávku. Na ni se lidé dostanou buď od zoo, nebo po lesní asfaltové cestě z druhé břehu. „Ve druhém čtvrtletí by se mělo uskutečnit výběrové řízení. Předání staveniště je plánované na druhou polovinu července a zahájení stavby pak na srpen,“ přiblížil aktualizovanou podobu harmonogramu prací hodonínský místostarosta Ladislav Ambrozek. Přemostění má být v ideálním případě hotové do konce roku. Město počítá s náklady, které přesahují sedmnáct milionů korun.

Lávka přes I/55



pro koho: cyklisté a pěší

kde: Hodonín, blízko zoo

kdy: do konce roku 2021

za kolik: 17,2 milionu korun



Hustota dopravy v okolí plánovaného přemostění: 8846 vozidel denně (k 9. 9. 2020)

Lávka má pak sloužit pro pěší a cyklisty až do té doby, než se začne stávající silnice I/55 rozšiřovat o další dva jízdní pruhy na dálnici D55. „Lávka je projektovaná a řešená tak, aby se její dřevěný skelet mohl následně použít kdekoliv jinde. Uvažovalo se například o překlenutí ramena řeky Moravy v Rybářích, každopádně pak půjde o součást investice, kterou budou schvalovat zastupitelé,“ nastínil další možnosti využití dočasného přemostění místostarosta.

Vánoční dárek

Pokud se však podaří letos nadělit Hodonínu vánoční dárek v podobě lávky, tak v blízkosti zoo bude sloužit řadu let. Podle tento týden zveřejněného stavu přípravy jedenáctikilometrového úseku nové dálnice mezi Rohatcem a Lužicemi, počítá republikové Ředitelství silnic a dálnic se zahájením stavby v roce 2027, s uvedením do provozu v roce 2030. Nyní se totiž teprve rýsují první stovky metrů v okrese Hodonín, a to u Moravského Písku, kde bude končit úsek ze Starého Města. Aktuálně však u této dvouapůlmiliardové zakázky pokračuje výběrové řízení. „Předpoklad jeho ukončení a výběru zhotovitele je v březnu. Předpoklad zahájení prací na tomto úseku dálnice D55 je na podzim 2021,“ sdělila mluvčí Ředitelství Lucie Trubelíková. Uvedení do provozu je plánované na roku 2024.

Pro část dálnice u Hodonína počítá Ředitelství v příštím roce teprve s územním rozhodnutím. Na stávající státní silnici I/55 zatím postupně mírně houstne provoz. To potvrdil letos zveřejněný dopravní průzkum, který je součástí technické studie zadané silničáři kvůli možné přeložce silnice I/51, tedy obchvatu Hodonína pro tah na hranici se Slovenskem. Ten provedl tým pracovníků Ateliéru dopravního inženýrství 1 pod vedením Jaroslava Heinricha, a to na základě dat ze čtyř stanovišť v blízkosti plánovaného obchvatu. „A devíti průzkumů křižovatkových pohybů v rozhodujících křižovatkových uzlech v Hodoníně,“ uvedl Heinrich. Podle vyhodnocení zářijového průzkumu, tak i ve srovnání s údaji z před čtyř let zůstala intenzita dopravy v blízkosti budoucí lávky zhruba na devíti tisících aut za den. Dále směrem na Lužice ale denní hustota dopravy na I/55 vzrostla, a to na mostě přes Kyjovku ze čtrnácti tisíc na více než šestnáct tisíc vozidel.