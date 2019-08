Všechny podrobnosti řeknou lékaři na tiskové konferenci v pondělí. „Brněnská medicína se opět stává světovou a lékaři naši nemocnice zažili další zázrak, který nemá ve světě obdoby. Udrželi vitální funkce u ženy s mozkovou smrtí po rekordní dobu a následně došlo k porodu,“ uvedl Žára.

Výjimečnost zákroku potvrdil primář gynekologicko-porodního oddělení z Nemocnice Milosrdných bratří Ivan Huvar. „ Je to zcela unikátní a stává se to opravdu zřídka,“ řekl Huvar.

To potvrzuje i četnost podobných případů. „Nepamatuji si, že bychom u nás někdy něco podobného řešili,“dodal primář.

Žena trpěla epilepsií, která se u ní projevila v prvním těhotenství. Při něm porodila syna. Lékaři u ženy odhalili výdutě v mozku. Poté jí léčili pomocí gama nože. Po dvou letech užívání léků ženě odborníci povolili opět otěhotnět.



Otec dítěte je policistou a poté, co jeho žena upadla do stavu mozkové smrti, vyhlásil odborový svaz spolu s krajskou policií na Vysočině veřejnou sbírku na jejich pomoc.



Podle zjištění České televize se první podobný případ datuje do poloviny osmdesátých let v USA. Mozková smrt nastala u ženy, která trpěla zánětem mozku. Lékařům se jí povedlo udržet na živu ještě šest týdnů, než přivedla na svět zdravé dítě. Jsou i případy, kdy porodily ženy v kómatu, které porod přežily.