V červnu a červenci, kdy levandule kvetou, jich dorazí klidně až k tisícovce denně. „Pole jsem objevila díky přátelům z Moravy před dvěma lety a navštívila ho asi pětkrát. Naposledy nyní o víkendu, kdy mě nadchlo asi ze všeho nejvíc, protože bylo v plném květu. Potěšila mě nabídka levandulové limonády, která byla osvěžující. Určitě se sem vrátím,“ řekla Deníku Klára Lapková z Loun.

Asi tříhektarové pole patří k levandulové farmě, kterou už několik let provozuje Stanislav Bíza. Ten po těžkém úrazu na paraglidu skončil na vozíčku. Nyní v chráněné dílně zaměstnává několik postižených lidí. Vyrábí olej, vonné polštářky, limonádu, kávu, med nebo svíčky.

Levandulové pole navštěvuje v červnu a červenci, kdy kvete, stále více lidí. „Museli jsme upravit pravidla, protože část návštěvníků se nechovala slušně. Vstupovali do pole a ničili ho. Nyní ho hlídají brigádníci. Museli jsme proto zvýšit vstupné z dvacetikoruny na čtyřicet korun. Původně jsme to tak nechtěli a mysleli, že to bude fungovat na vzájemné důvěře. Ale někteří lidé prostě pravidla nerespektovali,“ uvedl Stanislav Bíza.

V rozkvetlém poli mohli v minulosti za poplatek pět set korun na hodinu lidé i fotografovat. Nyní má farma vlastní fotografy. „K tomuto kroku nás opět vedlo chování některých fotografů, kteří nedodržovali stanovené podmínky. Přijeli s více lidmi a pole ničili. Samozřejmě ne všichni. Ale už to bylo neúnosné. Tato lokalita je pro nás v prvé řadě pole, kde pěstujeme levanduli. Ostatní je doplněk. Když přijede rodina a udělá si pro sebe fotky dětí, nemáme s tím problém,“ dodal Bíza.

Někteří z návštěvníků však byli po návštěvě Staroviček zklamaní. „Klasická turistická past, bohužel. Farma se skládá z obchůdku v garáži, kde si můžete nakoupit vše z levandule. Romantický výlet na levandulové pole se od obchodu klikatí přes asfaltku po vesnici přes zaprášenou cestu polem bez špetky stínu asi kilometr, odměnou je pole levandule uprostřed ničeho. Na druhou stranu vstup je asi čtyřicet kaček, takže na tom fakt nemají co rýžovat, práce je to časově náročná,“ uvedl na sociální síti jeden z návštěvníků Jan Volný.

Podle Stanislava Bízy se činnost farmy a davy turistů nelíbí také ani části místních. „Problémy ohledně parkování a dalších věcí řešíme prakticky pořád. Udělali jsme projekt na novou farmu, která by se z centra obce přesunula kus za vesnici. Zastupitelstvo kvůli tomu změnilo územní plán. Ale pak asi stovka místních sepsala petici a zastupitelstvo náš projekt smetlo ze stolu. Nerozumím tomu. Ale věřím, že se nám podaří najít časem společnou řeč. Vždyť pokud má jakákoliv obec nějaké turistické lákadlo, může z toho nejen ona mít užitek,“ myslí si Bíza.

Starosta obce Vladimír Drbola potvrdil, že kvůli velkému pohybu lidí v obci museli řešit problémy s ucpanými ulicemi. Někteří turisté také místním očesávali úrodu ovoce. „Provoz v obci a nekontrolovatelné parkování jsme se snažili usměrnit zákazovými značkami. Myslím, že situace se už vcelku uklidnila. Samozřejmě to není jenom tak, když do obce naší velikosti přijede nárazově klidně tisícovka turistů. Na obranu farmy ale musím říct, že u pole mají toalety a odpadky po turistech uklízejí,“ uvedl Drbola.

A projekt nové farmy za obcí? „Místním se nelíbilo, že nebyla dost daleko od jejich domů. Měli obavy z hluku a také pohybu turistů. Provozovatelé farmy také projekt udělali ve větším, než bylo původně v plánu. Po protestech místních jsme ho nepovolili. To ale neznamená, že levandulovou farmu v obci nechceme. To v žádném případě. Doufám, že se v budoucnu dokáže najít vhodnější lokalita,“ uzavřel Drbola.

JAN CHARVÁT

KAROLÍNA TOMEČKOVÁ