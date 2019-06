Jižní Morava /FOTOGALERIE/ – Mluvit o dopravě a suchu zamířil ve středu do Jihomoravského kraje český premiér Andrej Babiš. Kraj s ním navštívil také ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Cestu zahájili v Petrově na Hodonínsku projížďkou po Baťově kanálu. Diskutovali o jeho prodloužení. „Našim cílem je do čtyř let prodloužit splavnost o dvacet kilometrů do Hodonína a Kroměříže,“ řekl premiér Andrej Babiš.