Lidé pojedou z jižní Moravy uctít Gotta. České dráhy posilují vlaky

Jižní Morava – Dobrá zpráva pro lidi z jižní Moravy, kteří plánují v pátek nebo v sobotu cestu do Prahy, aby uctili památku zesnulého zpěváka Karla Gotta. České dráhy navýšily počet míst v některých dálkových spojích. Týká se to například trasy z Veselí nad Moravou na Hodonínsku do Prahy a zpět.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Rozehnal