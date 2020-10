Víru, že bude zase dobře, mohou lidé vyjádřit ve státní svátek 28. října vyvěšením české vlajky. „Je stav nouze, obav, zákazů, ale také naděje. Pojďme tuto naději společně ukázat,“ vybízí malé i velké Miroslav Marek.

O dosavadním rekordu



+ 28. října 2018 zavlálo v České republice 225 tisíc státních vlajek



+ o rekordní zápis se postaralo bezmála dva a půl tisíce obcí, měst, škol, institucí a jednotlivců



+ za akcí nazvanou Český den s českými vlajkami stojí pelhřimovská Agentura Dobrý den

Červenomodrobílé vlajky mohou lidé vylepit do oken, vyvěsit v zahradách, na veřejných prostranstvích, na budovách, rozhlednách a dalších místech po celé republice. „Mám nachystanou vlajku do okna. Ta ale musím ještě umýt. Taky mám připravené jednohubky s českými vlaječkami. Nápad s vyvěšováním vlajek se mi moc líbí. S manželem jsme z toho nadšeni, máme rádi Česko, tak proč aspoň něco neudělat,“ popsala Libuše Vysloužilová z Prostějova, jak sváteční den oslaví.

Zároveň dodala, že tuto milou akci bere jako povzbuzení v současné nelehké době. „Všichni jsme pesimističtí, každý má strach o své nejbližší,“ poznamenala.

Ti, co nemají vlajku a chtějí se zapojit, si ji mohou namalovat, ušít nebo i vytisknout.

Před dvěma lety, při oslavách sta let samostatné republiky, vyvěsili lidé na popud pelhřimovské agentury přes 225 tisíc státních vlajek. A byl z toho zápis do České knihy rekordů. V den státního svátku, 28. října 2018, se o něj postaralo bezmála dva a půl tisíce obcí, měst, škol, institucí a jednotlivců. „Poprvé jsme dali velkou vlajku na zahradu a vedle ní vyfotili našeho mazlíčka, Bernského salašnického psa,“ pochlubila se třeba Libuše Vysloužilová, jak do společného rekordu přispěla.

Minulý rok si akce dál žila svým životem a do pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit přicházely bez jakékoliv výzvy další fotografie s vlajkami v bytech, na rozhlednách, chatách či v přírodě. „Letos je ale všechno jinak. Teď to neděláme jako před dvěma lety, že bychom od lidí chtěli nějakou registraci. Dáváme to jen jako námět k vyjádření nějaké sounáležitosti,“ zmínil Marek.

I přesto teď do Pelhřimova míří vzkazy nadšenců z různých míst republiky. „Máme odezvy z Liberce, Prahy, ale i ze severní Moravy, že lidé budou vlajky vyvěšovat a vylepovat. Psala paní z jedné firmy, jednotlivci nebo jeden pán, že u něj před domem vyvěšují českou vlajku od desátého výročí vzniku republiky každý rok,“ usmál se nad zajímavým počinem Marek.

Původně akce Český den s českými vlajkami úzce souvisela s měsícem věží a rozhleden a nabádala k výstupu s českou vlajkou na rozhledny a věže. „Jste-li rodina či dvojice, máte i tuto možnost. Udělejte si procházku v přírodě, vystoupejte na kopec, vezměte vlajku na své oblíbené místo a vyfoťte se s ní,“ nastínil prezident Agentury Dobrý den další možnost, jak strávit středeční den.

Ti, kteří se do akce jakýmkoliv způsobem zapojí, mohou do Pelhřimova poslat své fotografie a případně i nějaký vzkaz. „Určitě budeme rádi, když nám o tom lidé dají vědět. Posílat své příspěvky mohou přes email vlajky@dobryden.cz nebo je mohou vložit na facebookovou událost Český den s českými vlajkami NADĚJE,“ informoval Marek s tím, že když to půjde nějakým způsobem uchopit, tak se případnému rekordu nebrání.