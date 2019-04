Současná přetechnizovaná doba podle ní příliš nenahrává fyzické zdatnosti a šikovnosti. „Udělat stojku, kotoul nebo hvězdu není dnes pro děti přirozené a normální. A dospělí ve většině případů volí při bolestech zad raději okamžité a pohodlné řešení ve formě analgetik. Přitom vám všichni odsouhlasí, že nejdůležitější pro udržení zdraví je pohyb a cvičení,“ míní Macounová.

Můžete přiblížit historii vzniku Sokola ve Znojmě?

Sokol zde vznikl roku 1883 v době obrození. První tělocvičnu měli čeští Sokolové v budově zájezdního hostince, kde dnes sídlí Beseda, a prostory byly více než nevyhovující. Celé období konce 19. a přelomu 20. století bylo ve Znojmě pro Sokoly a pro české obyvatele všeobecně velice svízelné. Sokolové měli obrovský význam pro vznik republiky a při osvobození Znojma. Největší rozkvět sokolství byl i ve Znojmě za první republiky. Tehdy Sokolové postavili za rok a půl z vlastních zdrojů a vlastními silami sokolovnu. Co vím od pamětníků, když přišly děti do nové sokolovny poprvé cvičit, našlapovaly po špičkách, jak jim byla vzácná a jak si jí vážily.

Co následovalo potom?

Za války, v roce 1941, Němci zakázali Sokol a zabavili veškerý majetek. Členové byli stíháni, protože byli vychováni jako vlastenci a pracovali v odboji. Po válce se v euforii vše vracelo do normálu, ale bohužel nakrátko, roku 1951 zakázali Sokol komunisté. Komunistické diktatuře byla sokolská idea stejně nebezpečná jako nacistům. Opět následovaly perzekuce a zabavený majetek. Všechny demokratické spolky, jako byly Klub českých turistů, Junák nebo Orel, měly za úkol nahradit Československý svaz tělesné výchovy ČSTV.



Jak vzpomínáte na spartakiády, které nahradily všesokolské slety?

Spartakiády byly nepochybně poplatné tehdejšímu režimu, to je fakt. Ale na druhou stranu, já jsem se spíš setkávala s lidmi, kteří cvičili z radosti a dobrovolně. Popravdě, ani já jsem se tenkrát nad tím nezamýšlela. Sokolský duch zůstával mezi námi. I v Pardubicích i ve Znojmě lidé stále říkali: „Jdeme cvičit do Sokola…“ Denně bývala plná sokolovna. Když se dívám zpátky, vidím, že spartakiády měly smysl pro udržení kontinuity. Tvorba hromadných skladeb a celého programu vystoupení na stadionu není nic snadného. Kdyby nastala víc jak čtyřicetiletá mezera mezi slety, těžko by se pak navazovalo. Nebyly by žádné zkušenosti, nevyrůstali by noví tvůrci skladeb. Jeden příklad za všechny: první náčelnice nynější České obce sokolské Jarina Žitná, autorka mnoha úžasných skladeb pro ženy, začínala s tvorbou spartakiádních skladeb pro žákyně a dorostenky.

Kolik má Sokol ve Znojmě členů?

Vloni nás bylo 401 přesně. V začátcích novodobé historie Sokola činila členská základna 650 lidí. Ale při současném módním trendu sportovně specializovaných oddílů jsme spokojení. Máme radost ze zájmu o cvičení rodičů s dětmi. Zaregistrováno je šedesát dvojic, ale když jich do cvičení přijde čtyřicet, je přeplněno. Jde nám o to, aby si děti uchovaly vztah k pohybu, který je nám všem vrozený. Já mám na starosti předškoláky, kterých je zapsáno třicet. Protože máme nedostatek cvičitelů, pomáhají mi vstřícní rodiče. Bohužel jsem si nedokázala za celou dobu své působnosti vychovat nástupce. Už pomalu začínám mít obavy, aby se po pár letech nepřerušila zbytečně kontinuita ve znojemském Sokole. Většina z cvičitelek již má přece jen nějaký věk…



Letos vás čeká spousta práce s přípravou na slet, kdo se ho zúčastní?

Nacvičují na něj rodiče s dětmi, předškoláci, mladší a starší žactvo a ženy. Nejprve vystoupíme na krajském sletu v Brně 10. června. VXI. všesokolský slet bude v Praze první týden v červenci. Hlavní program hromadných skladeb bude opakovaně na stadionu Eden, na fotbalovém hřišti Slavie.



Jak obtížná je příprava?

Dospělí vědí, co chtějí. U dětí to dá pořádně zabrat. Než před ně předstoupíte, musíte být perfektně připraveni. A pak by to mělo takzvaně odsýpat. Děti jsou od přírody neposedné a v dnešní době navíc velice roztěkané. Ale skladby pro ně jsou moc pěkné, jdou jim přímo na tělo, mají švih a hudba vede, písničky úžasné. Navíc, moje zkušenost je, že při nácviku máte dojem, že se nedaří, ale při vystoupení vždyděti ze sebe vydají všechno.A pak doslova zůstanou opojeny vzniklou atmosférou. A to je nezaplatitelná odměna pro nás všechny.