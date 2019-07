Brno - Projekt Housing First pomohl v červenci dalším patnácti bezdomovcům v Brně. Jedním z nich je i Alexander Ondráček.

Osmnáct let žil na ulici. Od července získal čtyřiašedesátiletý Brňan Alexander Ondráček byt díky projektu Housing First. „Někdy je to venku tak kruté, že je lepší, když si to normální člověk ani nepředstavuje. Teď se mi bydlí úžasně, jsem velmi spokojený,“ svěřuje se.