Prodejna má být otevřená jen do konce roku. „Jasně, všechno české pozavírat abychom mohli cpát peníze zahraničním řetězcům. A důchodci budou za nákupy dojíždět,“ okomentoval situaci na sociální síti čtenář Deníku Rovnost Zdeněk Petrů.

S existenčními problémy se potýkají malé venkovské prodejny s potravinami a smíšeným zbožím napříč regionem už dlouhodobě. Válcují je supermarkety s nízkými cenami a mnohem pestřejším sortimentem.

ZA NÁKUPY DO MĚSTA

Tato kombinace zlomila vaz prodejně v Lysovicích na Vyškovsku. Za nákupy musí tamní jezdit do jedenáct kilometrů vzdáleného Vyškova. „Majitel krámek prodal a je z něj bydlení. O vybudování vlastního obchodu jsme neuvažovali. To bychom si jako obec, kde žije tři sta lidí, nemohli dovolit,“ uvedl starosta Lysovic Zdeněk Gryc.

Jihomoravský kraj loni spustil dotační program na podporu venkovských prodejen. Rozdělil dva miliony korun. Pro letošní rok to bylo již 2,8 milionu. „Žadatelem o dotaci musela být obec do 750 obyvatel s jedinou prodejnou potravin. Ne městská část. Maximální výše dotace byla sedmdesát tisíc korun a obec musela ze svého rozpočtu uvolnit stejnou částku,“ informoval krajský mluvčí Jiří Klement.

Dotace sloužily k pokrytí provozních nákladů prodejny. Letos je na jihu Moravy využilo celkem sedmdesát obcí.

Díky dotacím stále funguje například prodejna potravin v obci Žeraviny na Hodonínsku, kde žije asi dvě stě lidí. Letos dostala od kraje sedmdesát tisíc a stejnou částku pak od obce. „Jsme malá obec, ve které žijí vesměs starší lidé, co jsou už méně pohybliví. Nemohou za nákupy jezdit do Strážnice nebo do Veselí nad Moravou. Bez dotací by prodejna nepřežila. Její podporu bereme jako službu místním lidem,“ oznámila starostka Žeravin Ľubomíra Vařechová.

Na Znojemsku se zástupci prodejen spotřebního družstva Jednota na podpoře v řadě menších obcích nedohodli. Celkem jich tam podnik provozuje více než sto. „Máme několik prodejen v menších vesnicích, ve kterých nám vedení obcí nevyšlo vstříc. Nechce činnost malých prodejen, které jsou jednoznačně ztrátové, podporovat,“ naznačil předseda představenstva tamní Jednoty František Šlapanský.

Naopak podpořit malé prodejny se podle něj rozhodlo vedení obcí Branišovice, Dolní Dubňany, Mackovice či Mašovice.