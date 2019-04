V poslední době se do řad znojemských strážníků podařilo přijmout dvě posily. Do tabulkových padesáti přesto stále chybí ještě devět zaměstnanců. „Problémem je ekonomická situace i nízká nezaměstnanost. U nás většinou končí zájemci tak, že neprojdou výběrovým řízením,“ zhodnotil ředitel znojemské městské policie Ivan Budín.

S tím souhlasí i v Břeclavi, kde hledají dva nové strážníky. „Když uchazeč neztroskotá na fyzické kondici, tak na psychotestech a na zdravotní způsobilosti,“ sdělil velitel Městské policie Břeclav Stanislav Hrdlička.

Současným dvaatřiceti strážníkům pomáhá v Břeclavi také osmnáct civilistů. „Činností zajišťují víc, například ostrahu městského úřadu, působí jako asistenti prevence kriminality, využívám je i k dopravní výchově. Velmi se nám to osvědčilo,“ pochvaloval si Hrdlička.

Dva strážníci dlouhodobě chybí také ve Vyškově. „Přijmeme zájemce, kterého musíme poslat na školení. Pak zjistíme, že na něj nedochází, přestože je už v zaměstnaneckém poměru a musíme ho opět propustit,“ přiblížil častý problém starosta Vyškova Karel Jurka. I podle něj je zapojení civilistů dobrou možností, jak umožnit strážníkům soustředit se na důležitější práci.

Proti nejsou ani někteří obyvatelé. „Otázkou je, co by mohli civilisté vykonávat. Asi těžko můžou řešit problémy nebo rozdávat pokuty jako běžný strážník. Pokud by ale třeba stáli u přechodů u škol a dohlíželi na bezpečnost dětí, tak proč ne,“ přemítala Vyškovanka Zuzana Přikrylová.

Velitel vyškovských strážníků Petr Sedláček je však ohledně možné pomoci od civilních pracovníků zdrženlivější. „Nedostatek strážníků to nevyřeší. Civilisté nejsou oprávnění plnit úkoly podle zákona o policii. Stejně by tedy u kamer musel být další strážník,“ zhodnotil nápad Sedláček.

Myslí si ale, že by civilisté mohli být užiteční v případě, kdy by město kamerový systém rozšířilo a jeden strážník by na jeho obsluhu nestačil. „Jako výpomoc by mohli fungovat dobře. Problém to ale určitě nevyřeší,“ zopakoval.

Stavy městské policie na jižní Moravě

Břeclav: 30 strážníků, 2 pracovní místa volná, 18 civilistů pomáhá různými činnostmi

Vyškov: 21 strážníků, 2 pracovní místa volná, zvažují přijetí civilistů ke kamerovému systému

Znojmo: 41 strážníků, 9 pracovních míst je volných, civilisté pomáhají u kamerového systému

ADAM KOŠIR

ALENA GRYCOVÁ