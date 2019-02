„Snažíme se podporovat a spojovat lidi z lokality. Chceme obnovovat svátky a tradice a zakládat nové. Jedním z nich je Ghetto fest, který pořádáme od roku 2012. Už nyní máme na masopust ohlasy z romské komunity. Ta není zvyklá jej slavit, takže se jí ho snažíme co nejvíc přiblížit,“ řekl David Oplatek z komunitního spolku Brněnské barvy Bronxu.

Poslední únorovou neděli z náměstíčka Pod Platany poblíž Muzea romské kultury vyjde maškarní průvod doprovázený hudebníky a tanečníky. Na jeho organizaci se kromě spolku podílí i komunitní středisko Savory Džene a romské středisko Drom. Oslavy zakončí pochováním basy v bývalé káznici na Cejlu.

Obnovit tradici tohoto třídenního svátku hodování a veselí mezi dvěma postními obdobími – Vánocemi a Velikonocemi – se před pěti lety rozhodli také ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. „V roce 2015 mi až moje devadesátiletá babička řekla, že se masopust slavíval i u nás. Proto jsem ho zkusila obnovit,“ vzpomínala Zita Dvořáková, ředitelka velkopavlovického Ekocentra Trkmanka, které tamní ostatky pořádá.

Kam na fašank



21. února – Mikulov

23. února – Holíč

24. února – Zábrdovice (Brno)

1. března – Maloměřice a Obřany (Brno)

2. března – Husovice a Žebětín (Brno)

2. března – Líšeňské ostatky (Brno)

2. března – Velkopavlovické ostatky

2. – 4. března – Hodonice a Tasovice

Spolu s Ledničankou Zuzanou Martínkovou i z tohoto důvodu založily spolek Velkopavlovické tradice. Letošní novinkou bude soutěž o nejlepší boží milosti, místní tradiční masopustní pochutinu. „Zatímco dříve se chodilo po domech a hospodářích, my zastavujeme u vinařů. Zatančíme jim, zazpíváme, poděkujeme za pohoštění a popřejeme dobrou úrodu,“ uvedla Dvořáková s tím, že průvodu se účastní tradiční i netradiční masky.

V unikátním projektu se spojili v oslavách fašanku obyvatelé moravského Slovácka s přáteli ze sousedního slovenského regionu Záhoří. Potkali se už dvakrát na moravské straně hranice. Letos vyrazí veselá chasa ze Slovácka na Slovensko. „První dva ročníky se setkaly s velkým ohlasem. Sešlo se okolo tří set účinkujících,“ uvedla jedna z organizátorek, starostka Žeravin Ľubomíra Vařechová, s tím, že do Holíče vyrazí několik autobusů.

Fašank poctivě slaví také v Tasovicích a Hodonicích na Znojemsku. Spolek tasovických dobrovolných hasičů jej pořádá pravidelně již od šestačtyřicátého roku minulého století. „Je to tradice, kterou si ze Slovácka přinesli naši předkové, a my se ji snažíme udržovat. Slavíme vždy od soboty do pondělí. Pořádáme tradiční zábavu se zvyky, jakými je válení dýní, šátková, palicová a samozřejmě pochovávání basy,“ vyjmenoval starosta sboru Miroslav Mikulík.