/ANKETA/ První stupně základních škol mohou otevřít 25. května. Plán na jižní Moravě ale doprovázejí zmatky. Včera navíc ministr školství Robert Plaga oznámil další novinku: že deváté třídy mohou otevřít už 11. května.

Ilustrační foto. | Foto: archiv DENÍKU

Zůstávají hlavně doma a nudí se. Na spodky lavic se jim zatím místo žvýkaček lepí pavučiny. Na to, až půjdou dvě z jeho dětí do školy v Hodoníně, se těší Hadrián Tuf, sám vysokoškolský učitel. „Nyní pracuji z domu, manželka je na rodičovské dovolené s naším třetím dítětem. Užili jsme si domácí výuku i tu haranténu, jak někteří říkají. Příležitost strávit s dětmi celé dny byla skvělá, ale do školy je pošlu hlavně kvůli kontaktu s kamarády a vrstevníky, o který je nechci ochudit,“ řekl Tuf. Než děti vyrazí do svých tříd na prvním stupni, bude to ale trvat ještě téměř měsíc. A v tom, jak přesně bude výuka vypadat, zatím nemají jasno ani představitelé škol.