Zima nebo jaro? Meteorologové na celém území republiky zaznamenali v pátek rekordní teploty. Ty vlivem přílivu velmi teplého vzduchu od jihozápadu vystoupaly nad deset stupňů, v extrémních případech i přes patnáct.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Karel Pech

To podle odborníků odpovídá spíše dubnovému počasí. Teplotní rekordy padly na 74 ze 155 stanic měřících alespoň třicet let a na čtyřech stanicích měřících alespoň sto let. Na jihu Moravy naměřili rekordní teplotu 14,7 stupně v Dyjákovicích na Znojemsku a 14,5 stupně v Brodu nad Dyjí na Břeclavsku.