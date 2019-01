Rok 2018 považuji si za nejvíc zlomový ve svém životě. V závěru roku 2017 mi pojišťovna zamítla proplacení biologické léčby, která by pro mě byla záchranou, protože mám rakovinu. Odvolávala jsem se, ale pojišťovna léčbu pořád odmítala. Tehdy jsem nevěděla co bude dál, bála jsem se, že je to konec.

Zhroutil se mi svět, to, čemu jsem věřila a doufala, že mi to pomůže, bylo nedosažitelné. Ty dny byly opravdu těžké, každý byl plný strachu z toho co bude. Neměli jsme tolik peněz na zaplacení léčby, stála přes milion korun.

A pak se to všechno dělo strašně rychle. Obec Lysovice, kde s rodinou bydlím, a další lidé se spojili, abych mohla žít. Lidé, které znám odmalička, spolužáci, známí, ale i ti, kteří o mém příběhu jen četli. Díky nim se vybralo dost peněz na to, abych mohla nastoupit biologickou léčbu, která je účinnější a šetrnější než chemoterapie nebo ozařování.

Cítím se momentálně dobře. Chci si užít každý den. Vím, že bez pomocí lidí by to nešlo, a já jsem jim za to neskutečně moc vděčná. V lednu mně čeká velká kontrola, kde se dozvím zprávy o mém aktuálním zdravotním stavu. Nepřeji si nic jiného než být zdravá a být se svoji rodinou. To je totiž nejvíc na světě.

MICHAELA GRIMOVÁ

