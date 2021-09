Jak doplnil na tamním posledním zastupitelstvu právník Pavel Jurečka, důležité bude vyřešit i otázku, kdo má žádat o proplacení oprav. Jestli to bude nájemce hrobového místa, či vlastník hrobového zařízení. „Bohužel rozšiřují se situace, kdy se jednotliví členové rodiny hádají, komu náhrobek patří,“ upozornil právník.

Zdejší hřbitov je totiž na pozemku římsko-katolické farnosti. Obec má prostory pohřebiště jen ve výpůjčce na dvacet let. Vedení radnice se tak snaží vyjednat směnu parcel s biskupstvím. „Dělám pro to maximum. Ve čtvrtek budeme s církví znovu jednat o pozemcích,“ řekl starosta Mikulčic Josef Dvořáček.

Jak potvrdil, mezi zatím jasně potvrzenými dotačními podmínkami je ta, aby pozemek pohřebiště vlastnila obec. Ta pak bude na základě zdokumentovaných požadavků od pozůstalých žádat stát o pokrytí nákladů na opravy hrobů. Jenže kvůli zmíněné podmínce by nemohla státní finanční pomoc přitéct do Mikulčic.

Zatím tak pro případné žadatele nemají uspokojivou odpověď, než aby si zatím hroby nafotili před a po opravách a uschovali si doklady. Situace by se měla zlepšit od příštího měsíce. „Očekáváme, že prvního října budou výzvy oficiálně vypsány tak, aby bylo možné ihned žádat. Máme od ministerstva příslib, že hřbitovy budou součástí této výzvy,“ sdělil ve středu náměstek jihomoravského hejtmana Jan Zámečník, který se účastní jednání s resortem.

Peníze na obnovu hřbitovů * Poškozené hřbitovy: Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice * Dotace ministerstva pro místní rozvoj na obnovu obecního a krajského majetku: mosty, lávky, kulturní domy nebo i hřbitovy, a to včetně bran, márnic, křížů, kaplí, kolumbárií, alejí i poničených náhrobků * Výše státní pomoci: až 90 % výdajů (u hřbitovů se jedná o navýšení na 100 %)

Ničivé tornádo zasáhlo před třemi měsíci ve třech obcích na jihu Moravy márnice, kaple i jiné stavby na hřbitovech a právě téměř dva tisíce hrobů. Podle srpnové zprávy z ministerstva pro místní rozvoj se měly začít peníze na obnovu vyplácet už září. Jenže u proplácení oprav náhrobků se to určitě nestihne. „Zatím nejsou přesně dané podmínky, jak máme vůči ministerstvu vyúčtovávat hroby občanů. Se starostkou Hrušek jsme se domlouvali, že pro nás připravíme jednotná pravidla,“ uvedl starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut.

Oprava hrobu stojí minimálně padesát či šedesát tisíc korun, což jsou velké peníze, a kde na to člověk vezme? To nebyla jediná otázka na posledním jednání obecních zastupitelů v Mikulčicích týkající se obnovy hřbitova.

