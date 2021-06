Specializované stroje již doslova postavily na nohy vrtnou soupravu, pod jejíž tíhou se ve čtvrtek dopoledne v Milovicích zřítil mostek na křižovatce ve směru na Mikulov.

Havárie vrtné soupravy na mostku v Milovicích. | Foto: Foto: se svolením obce Milovice

Místo však i nadále zůstává zcela neprůjezdné. „Souprava už je sice postavená, ovšem uzavírka trvá. Jsem ráda, že to nakonec dopadlo tak, jak to dopadlo. Firmy, které zde pracují, a především jeřábníci a vrtači, se ihned po neštěstí zachovali naprosto skvěle a věděli, co mají dělat. Za to jim patří můj obrovský dík,“ okomentovala v sobotu dopoledne milovická starostka Veronika Blanářová.