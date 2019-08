Místnosti dostávají nábytek. Do konce roku přespí v unikátním Avionu první hosté

Brno – Finální podobu získává jeden z nejužších hotelů světa, brněnský Avion. První nocležníky chce jeho majitel Stanislav Berousek ubytovat do konce letošního roku. Zájemce i do pokojů v nejvyšších patrech vyveze nový výtah, na hosty už pomalu čekají také koupelny s prosklenými dveřmi. Ve městě jde o úpravy historicky cenné budovy, jejíž příběh začal už na konci dvacátých let minulého století.

Znovuotevření Avionu přitom Berousek několikrát odložil, naposledy loni. „S rekonstrukcí finišujeme. Momentálně doděláváme především vnitřní prostory, vybavujeme je nábytkem. Kdybychom otevřeli letos, byl bych šťastný,“ uvedl Berousek. Už nyní je však jasné, že příchozí spatří jinou podobu, než jakou majitel hotelu zamýšlel původně. V přízemí bude například bageterie a nad ní výstavní síně. „Spousta lidí se na otevření těší, chceme jim proto nabídnout občerstvení i zajímavé výstavy,“ řekl. Počítá také s provozem večerního klubu se vstupem na kartu. Otevření Avionu? Odsouvá se na konec roku, kvůli podlaze Přečíst článek › V jedné z výstavních místností lidé uvidí třeba stálé představení dvou brněnských architektů, Bohuslava Fuchse a Adolfa Loose. Další umělecká díla se budouv Avionu střídat. Kromě majitele na postupující práce dohlížejí také památkáři. Ředitel brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha Deníku Rovnost řekl, že při výběru vybavení respektují představu investora. „Není to historická rekonstrukce, ale vhodné doplnění historické architektury o nové prvky. I v této věci jsme ale s majitelem v kontaktu,“ oznámil ředitel Vácha. Znovuotevření Avionu se posouvá o půl roku. Unikátní hotel dovybavují nábytkem Přečíst článek › Podle něj má úzký hotel reprezentující funkcionalismus významnou hodnotu pro celou Českou republiku. „Je také do značné míry kuriozitou. Jde o budovu, která má hotelovou funkci, ale stojí na velmi úzké parcele. Hodnota Avionu spočívá i v koncepci Bohuslava Fuchse, který tam udělal velmi vtipně koncipované a propojené společné místnosti,“ popsal odborník. Brzké otevření ocení třeba Brňan Stanislav Sušický. „Je krásné, že hotel někdo opravuje. V mládí jsem do něj chodil na pivo a ruská vejce. Určitě se tam půjdu rád zase podívat,“ zavzpomínal muž. Těší se i ti, kteří do něj zatím nezavítali. Patří mezi ně i Hana Ostrá. „Chodím kolem něj často a jsem moc zvědavá, jak to uvnitř vypadá,“ reagovala. Hotel Avion se dočká rekonstrukce. Část interiéru se vrátí do podoby z roku 1928 Přečíst článek › První hosté do brněnského Avionu zamířili v roce 1928. V roce 2005 koupil od brněnského magistrátu funkcionalistický hotel jeho současný majitel Stanislav Berousek. S jeho opravou začal před třemi lety.

Autor: Pavla Hloušková