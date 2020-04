Místo smutku i architektonický skvost. Hroty krematoria provázejí duše už 90 let

Tělo šestašedesátiletého rolníka Karla Svěráka z Horní Lhoty u Holešova se proměnilo v prach. Smutná událost pro jeho blízké byla zároveň historickým milníkem pro Brno. Kremace muže byla totiž prvním podobným počinem v krematoriu brněnského Ústředního hřbitova. Tento týden je to přesně devadesát let, co začala budova sloužit Brňanům.

Brněnské krematorium. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík