Teď je vše zase jinak. Kdy se začne stavět a jestli vůbec, není jisté. „Nesouhlasné stanovisko jsme odvolali. Stavbu i její umístění budeme ovšem připomínkovat. Vznikla komise ze zástupců obce a odpůrců stavby. S investorem se mají řešit připomínky místních a případné úpravy projektu,“ řekl starosta Jaroslav Zoubek.

Pondělní jednání tamního zastupitelstva zakončila beseda ze zástupci kraje. V obci totiž není v současnosti třaskavější téma. „Radní Svitávky zrušili své usnesení, které znemožňovalo získání stavebního povolení. Přesto si myslím, že se zde plánovaný záměr asi nepodaří. Začleňovat postižené lidi do společnosti je nutné. Ale ne do nepřátelského prostředí,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Z ústavu do chráněnéno bydlení

• Celkem 119 postižených, o které se starají pracovníci krajských zařízení, se má přestěhovat z ústavů do nového zázemí.

• Převážně jde o chráněná bydlení v běžných bytech, které umožní pod dohledem sociálních pracovníků zapojení do běžného života.

• Od roku 2015 vznikají v devíti lokalitách celkem za 172 milionů.

• Nyní funguje chráněné bydlení ve Velkých Opatovicích, v Šanově, Mikulově, Hodoníně či Kyjově.

Podle něj už do tohoto projektu kraj investoval asi milion šest set tisíc. Pozemek koupil od obce. Ve Svitávce mají dělníci postavit pro klienty krajského zařízení Paprsek z Velkých Opatovic dva domy za bezmála třicet milionů pro dvanáct lidí. Jde výhradně o mentálně postižené, jejich psychický vývoj se zastavil na úrovni dětí. Přesto zvládají běžné potřeby každodenního života.



Projekt vyvolal odpor řady místních. Jedním z nich je Pavel Vrána, který bydlí v těsné blízkosti zamýšlené výstavby. „Největší průšvih je neinformovanost o tomto projektu. Taková beseda jako v pondělí, měla být před několika lety, kdy se projekt rozjížděl. Záměr mi připadá jako rozhodnutí od stolu. Podle mě by se ale v obci naší velikosti měl nejdřív zkusit v menším měřítku a teprve pak se lze pustit do stavby dvou velkých domů,“ řekl.

Podobné těžkosti jako ve Svitávce před časem řešili také s chráněným bydlením v Lednici na Břeclavsku. Se stavbou se mělo začít už v roce 2013, dojde na ni až letos. „Museli jsme čelit řadě nepříjemností. Způsobili je především obyvatelé, kteří nechtěli, aby vedle nich bydleli postižení,“ objasnil ředitel organizace Srdce v domě Zbyněk Tureček. Obdobné bydlení pod hlavičkou této organizace už funguje v Mikulově.