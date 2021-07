K situaci se vyjádřil i Grois. „Momentálně mají vinaři úplně jiné starosti a priority jsou teď někde jinde,“ řekl. Dodal, že kvůli katastrofě také přizpůsobí své vize a cíle, které chce splnit jako prezident. Doposud mezi nejdůležitější body, které bude zvolený kandidát řešit, patřilo zvyšování spotřební daně a zákaz reklamy na víno v celé jižní Moravě.

Grois se podle svých slov nebojí toho, že by bylo časově náročné zvládat dvě vedoucí pozice zároveň. „Je to určitá výzva. Snažil bych se to přizpůsobit tak, abych se více věnoval Svazu vinařů a přitom přemýšlel, co by se dalo dělat dál v mé politické funkci,“ vysvětlil Grois své plány.

V důsledku katastrofy dokonce nebylo jisté, zda si Nyitray nerozmyslí rezignaci. „V reakci na poslední události jsem se rozhodl zůstat v pozici až do další valné hromady, kdy se rozhodne o novém prezidentovi,“ vyjádřil se. Zůstává tedy ve své funkci o měsíc déle. Další valná hromada je v plánu co nejdříve, ideálně koncem července.

Mezi dalšími kandidáty jsou vicemistr someliérů České republiky František Koudela, bývalý bankéř a vinař Lubomír Maťák. Čtvrtým kandidátem je podnikatel Petr Cibulka.

STÁRKOVÁ KAROLÍNA