Pětapadesát hodin se začátkem tohoto měsíce snažili hasiči a báňští záchranáři pomoci mladému muži ze zasypané studny ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. Nakonec marně. Přes veškerou snahu ho našli mrtvého.

Velitel čety v Židlochovicích, který se specializuje na stabilizaci konstrukcí, Ondřej Šesták podobný zásah ještě nezažil. „Vertikální šachta se závalem ve velmi nestabilním prostředí. To je asi to nejtěžší, co nás mohlo potkat,“ popsal.

Případy zavalení na jihu Moravy:

-poslední případ: v srpnu zavalení mladíka ve Velkých Pavlovicích, našli ho až po 55 hodinách, nepřežil

-v čem byl výjimečný: zavalený člověk, délka zásahu i velká hloubka, nestabilní prostředí

-případy zavalení: výjimečné, kromě zavalení i zajištění konstrukcí poškozených budov

-jak dlouho vydrží člověk pod závalem s dechem: maximálně několik minut, i déle, pokud se vytvoří vzduchová kapsa

Zásahy, ke kterým ho lidé přivolávají, bývají mnohem kratší. „U většiny je to kolem jedné hodiny, u větších se bavíme v řádu hodin, jen zřídkakdy jsou to desítky hodin a dny,“ vyčíslil Šesták.

Zásah byl výjimečný i pro báňské záchranáře. Vedoucí mechanik Báňské záchranné služby Libušín Filip Tlustý sdělil, že jejich zásahy většinou nebývají tak dlouhé. „Hlavně nezdoláváme takové havárie, kde je nějaký zasypaný. Místa zajišťujeme v klidu, není na to žádný spěch,“ řekl.

Báňští záchranáři z Kladenska většinou zajišťují stará důlní díla proti propadu. Poslední dobou jich podle Tlustého přibývá.

Nezvyklá byla i hloubka, do které se museli záchranáři dostat. Mladíka našli až v deseti metrech. „Byly tam kusy kamenů a hlavně velký kus betonu. Museli jsme ho rozbít a pak vytáhnout. Navíc jsme museli hodně čerpat vodu,“ poznamenal Tlustý. Na místě zasahovali i členové Báňské záchranné služby MND Hodonín.

Jihomoravští hasiči se pohybují v maximální hloubce pěti metrů. „Jedná se zejména o výkopy a závaly, studna byla specifická,“ doplnil Šesták.

Podle mluvčí krajských záchranářů Michaely Bothové člověk může pod závalem vydržet maximálně několik minut. Jde o časový údaj, po který mozek vydrží bez kyslíku. „Může se však stát, že vznikne díky dalšímu materiálu, který dotyčného zavalí, vzduchová kapsa. Pak může člověk vydržet naživu i déle, ale těžko můžeme specifikovat čas,“ zmínila.

Záchranáři vyzývají Jihomoravany, aby odborné práce nechali na odbornících. „Předejdou tak úrazům,“ doplnila Bothová.

Podle mluvčího krajských hasičů Jaroslava Mikošky jsou případy zavalení ojedinělé. Za poslední měsíce před Velkými Pavlovicemi neměli žádný. „Skupina stabilizace zasahovala u zajištění různých konstrukcí poškozených budov,“ zmínil.

Připomněl například nehodu nákladního auta do domu v Kunštátu na Blanensku z minulého roku. Budova zůstala po nárazu poškozená.