„Na simulované scénáře je třeba modelové prostředí. A toho se nám dostalo až teprve po osmi letech od roku 2013, kdy jsme se školeními začínali a fungovali jen ve sklepních prostorách. Díky novému středisku, vybavenému moderní technikou a simulátory, můžeme teď vytvářet pro výcvik velmi realistické a věrohodné scénáře i situace,“ objasňuje.

Podle Kubalové si cvičící skrze emoce a názorné situace snadněji zapamatují jednotlivé postupy, což zkvalitní jejich práci se skutečnými pacienty.

Cvičný byt i simulátor dopravní nehody

K tréninku záchranářům slouží v prostorách budovy cvičný byt, plně vybavená standardní sanitka, simulátor dopravní nehody a také lezecká stěna. Technické vybavení prostor umožňuje i natáčet práci týmů ve všech tréninkových místnostech a posléze ji podrobně vyhodnotit s lektorem při pouštění záběrů. Budova nabitá moderními technologiemi však vyžaduje od lektorů větší přípravu než dříve.

„Před každým školením musíme sestavit scénář a podle něj naprogramovat simulátory, připravit promítané obrazy a veškerou potřebnou techniku. Byť je to náročnější, současný trend zkoušet si vyšetřování na simulátorech, je o mnoho bezpečnější, než tomu bylo před lety, kdy tato možnost ještě nebyla,“ zamýšlí se náměstkyně.

Prohlídka cvičného bytu vypadá stejně jako návštěva běžného bytu – je zde kuchyň vybavená spotřebiči, koupelna s karmou, WC, obývák a dětský koutek. Při tréninku nasimulovaných situací s úrazem či onemocněním pacienta, se skupinka školících pohybuje po cvičném bytě, zatímco lektor sleduje na monitoru její počínání.

Podle daného scénáře jsou v bytě rozmístěny poraněné osoby v podobě figurín – pokročilých trenažérů. Těch tu mají celou rodinu – miminko, malé dítě, dospělého a těhotnou ženu.

„Jsou to technicky a softwarově velice pokročilé simulátory. Dokáží stav a reakce pacienta věrohodně napodobit.“

Proti dřívějším figurínám vykazují ty současné mnoho vyspělých funkcí. „Jsou to technicky a softwarově velice pokročilé simulátory. Dokáží stav a reakce pacienta věrohodně napodobit. Lektor už nemusí v průběhu výcviku do dění nijak zasahovat,“ zdůrazňuje náměstkyně.

To výcvik velmi usnadňuje. „Například nasimulujeme počínající cyanózu pacienta naprogramováním rozsvícení modrého světla. Simulátor dokáže napodobit i dýchání včetně různých patologických situací. Simulátory umožňují hmatat puls, kontrolovat stav zornic, měnit rychlost srdeční akcei řadu dalších funkcí,“ líčí Kubalová.

Záchrana života se trénuje i na lezecké stěně v přízemí budovy, kde lze napodobit komplikovaný terén. Pro nácvik slouží též simulátor dopravních nehod. „Někdy jsou záchranáři na místě nehody dříve než další složky IZS a musí si poradit s rychlým vyproštěním osob z vozu sami. Proto i tento simulátor má velké uplatnění,“ upozorňuje náměstkyně.

Na dvou místech v budově jsou nápadné velké bílé plochy na stěně. „Promítáme na ně obrazy a demonstrujeme tak různé situace. Například jsme na stěnu promítli foto paneláku s otevřeným oknem v pátém patře. A „jakoby pod oknem“ ležel pacient – tedy náš simulátor, představující osobu vypadlou z okna,“ nastiňuje.

Během roku ve středisku probíhá velké množství kurzů a školení nejen pro záchranáře, ale i pro lékaře, řidiče sanitek, operátory i studenty – budoucí zdravotnické záchranáře z Masarykovy univerzity.

„Každoročně před zahájením kurzů školíme i naše lektory. Je jich kolem tří desítek,“ uzavírá náměstkyně záchranky.

Ředitelka záchranky: Při školení nasimulujeme situace zcela věrohodně

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje má od ledna roku 2020 k dispozici v brněnských Bohunicích nové vzdělávací a výcvikové středisko, vybudované a vybavené díky jedenaosmdesátimilionové dotaci z fondů EU.

Zajímavosti o moderním vzdělávacím středisku pro jihomoravské záchranáře přiblížila v rozhovoru ředitelka Zdravotnické záchranné služby JmK Hana Albrechtová.

Lékařka Hana AlbrechtováZdroj: ZZS JmKJak fungovalo vzdělávání záchranářů ZZS JmK v době před výstavbou Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JmK? Které důvody přiměly kraj usilovat o nemalou evropskou dotaci na tuto stavbu?

Před výstavbou nového střediska jsme měli pro výuku k dispozici přednáškový sál, kde se vyučovala teorie. Pro praktický nácvik jsme využívali sklepní prostory. Podmínky byly stísněné, nevyhovující, neměli jsme možnost využití audiovizuální techniky. Bylo třeba proškolit více než 600 zaměstnanců, kapacita nestačila. Důvody tedy byly ty výše uvedené, ale hlavně jsme ze zákona povinni zajistit vzdělávání zaměstnanců, a záleží nám na tom, aby bylo na co nejvyšší úrovni.

Co bylo podle vás na celém projektu nového střediska a jeho realizaci nejnáročnější?

Za mě asi podmínka pro udělení dotace, která stanovovala, že vzdělávací středisko musí být bezprostředně propojeno s výjezdovou základnou. Takže bylo třeba skloubit výstavbu s fungováním stanoviště tak, aby nebyl nijak narušen běžný provoz. To se nám naštěstí podařilo.

Jak jsou prostory střediska rozděleny a co v nich lze trénovat?

V přízemí je umístěna lezecká stěna, kde se trénují zákroky ve výšce a nad volnou hloubkou. Je tu také simulátor dopravní nehody, kde si lze nacvičit kromě jiného vyprošťování pacientů z vozidla. O patro výše máme učebny a ve třetím podlaží se můžeme pochlubit naprostou raritou. Za pomoci hasičů se nám podařilo vyzvednout sem jeřábem sanitku. Je plně vybavena a slouží k výuce poskytování přednemocniční neodkladné péče u různých zdravotních postižení. Dále je tu „cvičný byt“, jeho místnosti umožňují vytvářet co nejrealističtější podmínky provedení zásahu. Ani na výcvik řešení mimořádných událostí jsme nezapomněli, je tu pro něj vyčleněna speciální XVR místnost.

„Ve třetím podlaží se můžeme pochlubit naprostou raritou. Za pomoci hasičů se nám podařilo vyzvednout sem jeřábem sanitku. Je plně vybavena a slouží k výuce.“

Kterými moderními technologiemi a přístroji je nové středisko vybaveno?

Máme rodinu pokročilých simulátorů, tři Sim Many, jeden z nich s možností vyšetření ultrazvukem, simulátor rodičky Sim Mom, simulátor dítěte Sim Junior a simulátor novorozence. Simulátor se chová téměř jako reálný pacient, který komunikuje prostřednictvím lektora a lze na něm všechno důležité vyšetřit a provést život zachraňující výkony. Navíc jsou místnosti vybaveny kamerovým systémem, záznamy pak slouží k podání kvalitní zpětné vazby.

Trénují u vás i další složky IZS. Co si nejvíce pochvalují?

Kromě školení našich zaměstnanců využíváme středisko hlavně pro výcvik budoucích kolegů, tedy studentů, řidičů a operátorů. Policisté využívají polygon pro práce ve výškách. Myslím, že všichni oceňují hlavně to, jak věrohodně dokážeme jednotlivé situace nasimulovat.

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK má za sebou již dva roky fungování, tedy právě v době covidové pandemie… Jak se tato situace odrazila ve vašem vzdělávacím středisku?

Záhy po otevření střediska nás omezil covid. Pokud opatření dovolila, prováděli jsme prezenční výuku v omezené míře, většinu jsme přesunuli do on-line prostředí.

Když se ohlédnete za dosavadním fungováním střediska, co se vám v něm podařilo? A co dalšího v něm plánujete?

Určitě mi kromě jiného dělá radost, že nové středisko nám umožnilo organizovat vlastní akreditované kurzy pro operátory a řidiče vozidel ZZS. A plány? Těšíme se hlavně na to, že už nebudeme omezeni covidem, že se vše, včetně výuky, vrátí do normálu.

