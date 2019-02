Petra Nečase na předsedu nominovalo deset ze čtrnácti krajů. „Neobjevil se žádný vyzyvatel, ale nálada ve straně je tak nevyzpytatelná, že se může stát ledacos," myslí si politolog Lubomír Kopeček.

Podle místopředsedy oblastního sdružení ODS Brno-město Víta Blahy se Nečas o post předsedy bát nemusí. „Obraz rebelujících poslanců je zveličený. Nepodařilo se jim získat podporu ani na svém krajském sněmu ve středních Čechách," podotkl Blaha, který je jedním z delegátů.

ČTĚTE TAKÉ: Blažek? Opora Nečase z jihu Moravy

ODS se na kongresu pokusí vzpamatovat z porážky v krajských volbách, po které zavládla ve straně nejistá a kritická atmosféra. „Nastartování změn v ODS hodně záleží na tom, koho zvolí na post prvního místopředsedy. Protože premiér je spíš zaneprázdněný vládou. Měl by to být někdo nový s elánem a dostatečnou podporou. Ale zároveň někdo, kdo ve vedení ODS nefunguje patnáct let," řekl Blaha.

ČTĚTE TAKÉ: Topolánek přirovnal ODS k Titaniku. Značka ODS nepřežije, uvedl

Návrat k tradiční pravicové politice chce i občanskodemokratický starosta Starého Lískovce Vladan Krásný. „Výsledky kongresu očekávám s napětím. Věřím, že účastníci budou vystupovat bez alibismu a projeví otevřeně názor. Lidé ve straně jsou naštvaní, ale mlčí," řekl Krásný. Podle něj by se měla strana snažit lépe vysvětlovat voličům své kroky.

Podobný názor má víc občanských demokratů „Lidé ztratili důvod volit ODS, protože místo aby jako pravicová strana prosazovala nízké daně a malý stát, dnes přemýšlí, které odvody ještě zvýší," podotkl před časem bývalý jihomoravský radní za ODS Miloš Šifalda.

ČTĚTE TAKÉ: Kuba líbá Putina. Ekologové protestovali proti energetické koncepci

Podle politologa Kopečka má strana bojovat s vlastní decentralizací. „Kraje jsou samostatné a vliv centrálního vedení je malý. Když se něco projedná v koalici, premiér to v téhle podobě protlačí, protože výkonná rada není akceschopná. Regiony jsou pak frustrované, že na vládu nemají vliv a chovají se nezávisle," sdělil politolog.

Jihomoravská ODS už rozsáhlé změny udělala v roce 2009, kdy z krajského vedení odvolala bratry Venclíkovy. Podle člena strany, který si nepřál uvést jméno, má oproti jiným regionům výhodu, že za ní nestojí žádný kmotr. „Neznám významného podnikatele, který by stranu v Brně podporoval," poznamenal člen ODS.

ONLINE Z KONGRESU ODS

Celostátní kongres ODS pro vás na místě sledují naši redaktoři. Další články najdete zde.

Kongres ODS začal v deset hodin dopoledne, sobotní část končí až nyní. Jednání bude pokračovat zítra, delegáti mají mimo jiné na programu volbu předsedy strany.

23:36 - Jako kandidát proti Nečasovi se přihlásil jeden z rebelů Ivan Fuksa. Politickou diskuzi uzavírá rodák z Brna, velvyslanec ve Vídni a bývalý primátor Prahy za ODS Jan Koukal. „Na vědecké konferenci je výhoda být poslední. Dá se odpovídat na ty blbosti co ostatní říkají a vědci tam říkají. Ale ODS asi nemá dost členů, nebo mají jiný zájem," komentoval prázdný sál.

Mluvil o situaci v Rakousku a výměně vedení dvou vládních stran. „Nyní sedí strana v regionálních oligarchických skupinách a volí vedení. Máme hrůzostrašnou konfederaci místo demokratické strany. Vše je přísně definováno krajským principem. Nikdo se nemůže tát osobností strana ho nepustí. Ztratila se komunikace mezi členy. Nikdo ji nechce. Léta jsem tu nebyl a jsem zděšen. Přesto si myslím, že strana má šanci přežít. Ale ne díky těm co odešli. Spíše díky vám, kteří jste zůstali," řekl Koukal.

První den kongresu po jeho slovech skončil. Z vedení strany celou politickou diskuzi vydrželi poslouchat jen Miroslava Němcová a Jiří Pospíšil.

23:25 - Jiří Petružálek z Pardubic kritizoval delegáty, kteří odešli. „Kdyby někdo viděl, jak vypadá sál, myslel by si, že mluvím do záznamu, nebo jsem si zapomněl vzít prášek. Je to tristní pohled. Kongresy tak zřejmě vypadají proto že si lidé asi myslí, že když si vše zaplatili, mohou si odejít kdy se jim zachce. Pojďme jim to zaplatit a povinně jim nakázat, že zůstanou do konce. Jinak je to trapné. Jak vypadá sál, hovoří něco i o stavu celé strany," řekl Petružálek. Zároveň vyjádřil zklamání, že strana nevyjádřila podporu Přemyslu Sobotkovi jako kandidátovi na prezidenta.



23:00 - Mluvil jeden z posledních několika pozůstalých Jihomoravanů Pavel Kovařík. „Jsem řadovým členem ODS ve Znojmě. To je to malé zapomenuté město na konci světa. Snažíme se dělat pravicovou politiku, ale dochází nám munice. Nyní se uklidňujeme, že nám voliči neutekli. Ale není to pravda. Čtvrtina dala přece hlas neparlamentním stranám. Jsem pro prodloužení mandátu Petru Nečasovi. Ale také nám kandidáti do vedení musí předložit krizový plán, jak vyvést ODS z křeče," řekl Kovařík.



22:50 - Další z rebelantů promluvil. Ke spolustraníkům řečnil Tomáš Úlehla. Zdůraznil, že si jako rebel nepřipadá. „Premiér Nečas by měl vyvodit osobní zodpovědnost z prohraných voleb. Když se bojíme se přijímat zodpovědnost za neúspěchy, volič to trestá," řekl Úlehla.

V sále mluví již jen k několika lidem. Delegáti opouštějí nejen sál, ale i pavilon G. Do hotelů je mimo jiné vozí i dva kloubové autobusy brněnského dopravního podniku vypravené jako speciální jízda.

22:09 - Slovo si bere rebelující poslanec Petr Tluchoř. "Za poslední dva roky od nás odešlo 6 tisíc našich členů. Jak můžeme chtít, aby nám věřili voliči, když nám nevěří ani naši vlastní lidé. Koalice může žít i bez Petra Nečase. Nežijeme v absolutní monarchii, aby platilo: Nečas, nebo smrt."



21:22 - V sále pavilonu nesedí ani stovka delegátů. Například hostitelskou jižní Moravu jih zastupuje už jen pět v čele s předsedou Jiřím Kadrnkou. Sedí na úplně opačném konci řady stolů než zbylí čtyři delegáti.



21:19 - Strana pro nízkou účast delegátů odkládá projednání zpráv o činnosti na zítřek. Další brněnský zástupce u pultu. Mluví Aleš Musil. Do ODS jsem vstoupil letos. Doufám, že po diskuzi dáme velmi silný mandát premiérovi Nečasovi. 22. listopadu bude klíčové jednání v Bruselu o rozpočtu. Doufám, že premiér tam odtud odjede posílen.



21:04 - O slovo se přihlásil senátor a teplický primátor s pověstí baviče Jaroslav Kubera. „To jste se natěšili co," komentoval potlesk, který jej doprovázel.

Předeslal, že jeho projev nebude kritický. „Četl jsem že k naštvání člověk spotřebuje stejně energie jako ke spokojenosti. Tak proč plýtvat energií k naštvání. Začnu poděkováním. Chci poděkovat voličům. Ti mne zvolili a vážím si toho. Také chci poděkovat Občanské demokratické straně. Díky ní jsem dokázal, co jsem si vysnil. Nevěřím na nezávislé kandidáty. Nesouhlasím s jednou větou Petra Nečase. Žádní herci a umělci nám nepomohou. Nevěřte tomu, že nám rádoby nezávislí kandidáti budou vyhrávat volby," řekl Kubera. Řeč prokládá vtípky a několikrát klidí spontánní potlesk i pobavený smích delegátů. Mluvil dvacet minut a na konci promluvy vyzval ODS k tomu, aby se chovala tak, aby se nemusela stydět.





20:42 - U řečnického pultu mluvil bývalý hejtman Středočeského kraje Petr Bendl. Ohradil se proti kritice regionálních center a bývalých krajských hejtmanů za ODS. „Jsme velmi jednotní v opozici. Horší je to, když jsme ve vládě. Nejde nám umění kompromisu," upozorňoval Bendl. Mluvil už jen k poloprázdnému sálu. Ještě před jeho řečí odešla například náměstkyně brněnského primátora Jana Bohuňovská.



20:10 - Končí přestávka na večeři. Mluvit má ještě 40 delegátů. První je senátor Jiří Obelfarzer. Navrhuje, aby ostatní mluvčí neopakovali už řečené. „Já sám jsem většinu připraveného projevu osekal," říká senátor. Kromě toho prosazuje usnesení proti rebelům a výzvu k netříštění strany. „Jinak ztrácí koaliční potenciál," řekl senátor.



19:05 - Promluvil i rebel Boris Šťastný. Kritizoval odklon strany od programu. „Dovoluji si vás požádat, abyste mi umožnili hlasovat v souladu s programovými principy, na kterých ODS vždy stavěla," žádal delegáty. Po něm vystoupil pražský člen strany Staněk. V sedm začíná o hodinu posunutá večeře. Po ní je přihlášeno ještě 40 dalších delegátů.



18:36 - Poslanec za Brno-venkov David Šeich volal po jednotě strany. „Naši voliči jsou schopni uvěřit ODS jako straně úspěchu. Nezbytná podmínka je překonat sebezničující diskuzi o daňovém balíčku. Vláda nešťastně spojila balíček se svým setrváním a někteří poslanci zase proti němu iracionálně bojují. To je třeba překonat za cenu kompromisů. ODS se může nabídnout i jako hráz nebezpečí komunismu. To nedokáže malá strana. Dokážeme také nabídnout dlouhodobě ucelený program obrany národních zájmů. A to je aktuální v době, kdy pro některé politiky je národní stát překážka. Největší povinností je zabránit rozdrobení pravice. Slovenský případ atomizace pravice je cesta, kdy ODS přestane existovat. Měli bychom jí zabránit i za cenu kompromisů. A měli bychom toho dosáhnout i za pomoci prezidenta a čestného předsedy Klause," řekl Šeich.



18:19 - Mezi šestou a sedmou se podává večeře. Velká část delegátů odešla ze sálu se najíst. Vystoupení jsou zdlouhavá a překračují šestiminutový limit. Senátorka Daniela Filipiová v roli moderátorky musí řečníky pravidelně na překračování limitu pro řeč upozorňovat.



18:09 - Teprve před šestou večer mluvil první zástupce Jižní Moravy. Jiří Kadrnka předseda jihomoravské organizace. „Dobrý den jmenuji se Ivan Langr," žertoval na začátek.

Po té si neodpustil rýpnutí do Evropské unie. „Přestože je na naší politické scéně živo, musím glosovat Evropskou unii. Zdravě uvažující člověk nemůže pochopit takové absurdity jako zákaz pomazánkového másla. Mám jiný typ. Utopenec je klamavý název. A nebudu mluvit o Mozartových koulích," kritizoval.

Pak se ale věnoval volebnímu neúspěchu v krajských volbách. „Kdybych měl výsledek voleb komentovat jednou větou, řekl bych, že je to výsledek činnosti populistů na obou stranách spektra. Ale voliči hlavně ztratili motivaci nás volit. Musíme mít věrohodné lidi, věrohodné představitele, kteří hlásají naše myšlenky. Pokud nás lidi budou vnímat jako partu korupčníků, můžeme mít program jaký chceme a stejně nám neuvěří. Návrat ke kořenům musí být založen na skutečných hodnotách, které mohou společnost posunovat. Důvěryhodní pravicoví politici jsou ti, co takové hodnoty představují. Petr Nečas je pro mne autentickým představitelem těchto postojů. Proto má moji podporu," řekl Kadrnka. Zároveň podpořil setrvání vlády.

17:42 - Jiří Tůma přednáší vzkaz zakládajícího člena Petra Štěpánka. „Petr Nečas se bojí a proto opakovaně znásilňuje pravidla. Před rokem si prodloužil mandát. On by obhájil ale o místa by přišli místopředsedové, které si sám dosadil. Podruhé když svolal termín kongresu v šibeničním termínu. Položme si otázku. Máme dobrého předsedu? Říkám, že je to špatný předseda. Nechci předsedu, který se bojí, který bezdůvodně odstraňuje členy vlastní členy. No a co, že skončíme po předčasných volbách. Léčbu opozicí potřebujeme jako prase drbání. Aspoň přestaneme být zajímaví pro kmotry. Jinak skončíme na smetišti dějin jako ODA č Unie svobody. Potřebujeme nového předsedu," vzkázal přes Tůmu Štěpánek.



16:52 - U pultu promluvil bývalý ministr vnitra Ivan Langer. Vyslovil se pro předčasné volby. „Mluvme jednoduše a srozumitelně. Politik má tolik pravdy kolik lidí o své pravdě dokáže přesvědčit. Není pravda, že ODS nemá lidi a nejsou v ní lídři. Potřebujeme uvědomění si toho, díky komu jsme ve vládě, koho reprezentujeme a ve vládních kompromisech na něj nezapomínat. Není vůbec nic na tom v praktické politice prosazovat zájmy svých voličů. A musíme jim to umět říkat. Našim cílem nemůže být vládnutí pro vládnutí. Lepší než vláda v křeči a stavu klinické smrti je postavit se před voliče a položit jim otázku: Jdete do toho s námi? Nechci komunisty a socialisty ve vládě. Ale pokračování vládní křeče znamená, že čas hraje proti nám," řekl Langer. Zároveň doporučil dát opět důvěru stávajícímu premiérovi a předsedovi Nečasovi.



16:26 - Podle europoslance ze Žďáru nad Sázavou Ivo Strejčka je třeba, aby strana plnila sliby. „Buďme strana, která povede boj proti komunismu. Ale musíme začít u sebe. Naším čím dál větším problémem je rozpor mezi činy a slovy. Příčiny našeho kolapsu je třeba hledat v dobách závratného růstu. Tedy v roce 2004, kdy se elity nezkušené dostali do vedení krajů," řekl europoslanec.



15:57 - Delegáti především hledají příčiny volebního neúspěchu. „Pro řadu lidí je teď ODS horší, než komunistická strana. Proberme se," vyzýval pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Promluvil i jeden z rebelujících poslanců ODS Ivan Fuksa. „Jsem rebel. To označení jsem dostal asi pro to, že jsem hlasoval pro 99,9 procent návrhů. Nehlasoval jsem jen pro přímou volbu prezidenta a další zvýšení daní," tvrdil Fuksa

Řekl, že z daňového balíčku souhlasí s většinou z devíti bodů. „Poslední bod je zvyšování DPH. Při zahájení volební kampaně říkal Nečas, že nebude zvyšovat daně. My jsme to udělali třikrát, nepřineslo to efekt. Tak proč dělat něco co nefunguje. Jediné řešení je balíček schválit bez DPH. Stydím se jako ODSák za to, že nám socialisté říkají, že se nemají zvyšovat daně. To jsme vždy říkali my. Nepřejeme i pád vlády. To je předání moci ČSSD a komunistům," ujišťoval.

14:58 - Ve tři čtvrtě na tři dostal slovo kandidát na prezidenta senátor Přemysl Sobotka. „Občané neznali názory strany, ale jen zkreslená prohlášení vlády. Neumíme komunikovat ani mezi sebou. Naším protivníkem je takzvaná blbá nálada. Ale ta by měla být k poražení. Hlavně přestaňme naslouchat falešným politikům. První zkouškou budou prezidentské volby. Proto jsem přijal kandidaturu. Nechci aby na hradě seděla moderní obdoba Gottwalda, Husáka či probruselská loutka. Vycházím z výchovy, kterou mi dal otec a jehož základem bylo neformální vlastenectví.Věřím v tento národ a jeho budoucnost. Stejně tak věřím členům ODS, kteří chtěji chránit ideály demokracie a chtějí něco dělat. Jde nejen o ODS, ale demokracii České republiky." řekl Sobotka, který domluvil před třetí. Po něm začíná diskuze přihlášených.

ČTĚTE TAKÉ: Vstup na kongres je přísný jako na letišti: magnetický rám i bílé rukavice

14:47 - Promluvil místopředseda strany a manažer voleb Pavel Drobil. „Zatím je od voleb příliš krátká doba na analýzu. Ale je férové přiznat, že to byla největší porážka," řekl. Mluví o statistice a sociologickém průzkumu. „Nedokázali jsme zachytit rychlou změnu názorů společnosti," řekl Drobil. Také popisoval postupný ústup ODS z pozic. „Byli jsme zvyklí na třicet procent, pak dvacet, teď těsně nad kritickými deseti. Byl to šok. Rada normálně zní nechat raněného v klidu. Ale to my udělat nemůžeme," burcoval.

14:23 - Po obědové přestávce kongres pokračuje politickou diskuzí. Začíná o jedenáct minut později. Mluvit bude Drobil, Pospíšil a následně Vondra. Ve tři se představí kandidát na prezidenta Přemysl Sobotka.



Od jedné do dvou odpoledne je na kongresu ODS vyhlášena přestávka na oběd. Politici využívají čas ke vzájemným diskuzím, jejich jídelna je oddělená a novináři do ní nemají přístup. Někteří z delegátů ovšem občas omylem zabloudí na jídlo právě do novinářského centra. Na jídle strana nešetří. Nabízí delegátům srnčí na smetaně či řízky, k dispozici mají také zákusky, široký výběr nápojů včetně piva a vína.

ČLENOVÉ ODS JEDNÁNÍ PŘERUŠILI. VRÁTÍME SE OPĚT PO PŘESTÁVCE

12:51 - Před pavilonem G, kde se sněm koná, jsou zaparkovaná auta delegátů, vyskytují se mezi nimi i dobře zapamatovatelné poznávací značky označované jako papalášské. Například 3P1 9090, 2U3 1010, 6B1 1771, 1B5 4477, 4E3 2332, 2M8 3636 či 1SU 1881.



12:43 - Projevy hostů skončily. Začíná bod politická diskuze. Nakonec za účasti novinářů, přestože podle včerejšího usnesení vedení měli být vyloučeni. Jako první vystoupí místopředsedkyně Miroslava Němcová. Ohrazuje se proti Topolánkovým slovům o Titaniku.

12:31 - Vystoupil také bývalý předseda Mirek Topolánek. Pochválil svoje vládnutí a naopak se opřel do současného vedení strany. Přirovnal ji k Titaniku. „Chyby vršíte geometrickou řadou," řekl. Zároveň podpořil kandidáty do vedení strany Martina Kubu a Ivana Fuksu. Naopak kritizoval vliv prezidenta Václava Klause na stranu. „Případný návrat Klause nepomůže. Kdo je součástí problému nemůže být součástí řešení," řekl. Přitom označil prezidenta za ceremoniáře a kladeče věnců.

Kritizoval také vznik čtrnácti mocenských center v krajích. Podle něj znamenaly začátek konce strany. „Přinesly provázání politiky s byznysem. Regionální mocenská centra nemohou být členem řešení, jsou součástí problému stejně jako Klaus," řekl Topolánek.

12:02 - Osobně oslovují delegáty od řečnického pultu také předseda lidovců Pavel Bělobrádek a po něm předsedkyně konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová. Oba varují před vzestupem KSČM.



11:52 - Na rozdíl od Klause přijel předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg na sněm ODS osobně. Vyjádřil především obavu o demokracii v zemi a víru v dokončení vládních reforem. Naopak předsedkyně strany Lidem Karolína Peake poslala jen zdravici.





11:37 - Nečas svoji úvodní řeč uzavírá. „Musíme svou stranu otevřít. Ano zaznamenali jsme velrybaření, ale to není důvod k tomu se uzavřít. Musíme obnovit dialog s nestraníky a umožnit jim vstup do ODS. Nenutit je proškrábávat přes oblastní sněmy. Musíme jim to umožnit, přinese to voliče. Také je třeba vytvořit blok a natáhnout pravicové voliče," řekl Nečas. Po půl dvanácté nastupuje na jeho místo kancléř prezidenta Václava Klause Petr Weigl a čte prezidentovu zdravici.



11:25 - Nečas kritizuje takzvané rebely uvnitř strany. „My jsme vždy vnášeli klid. Neporušovali dohody. Ale teď jsme to my, kdo koalici narušuje. Chci diskusi uvnitř strany, ale v určitém okamžiku prostor pro debatu končí a musí se rozhodnout. Můžeme se rozhodnout, zda budeme spolek anarchistů, nebo konzervativní pravicová strana," říká Nečas.



11:12 - Nečas zároveň neztrácí optimismus. "Podle průzkum 80 procent potenciálních voličů není spokojeno s výsledkem. 59 procent nám vzkazují, že chtěli dát výstrahu. To znamená že jsme o ně nepřišli. Jen jsme na ně zapomněli. Musíme je namotivovat, aby šli k volbám do poslanecké sněmovny. Dostali jsme jen žlutou kartu. Máme poslední šanci voliče opět přitáhnout. A věřím, že se nám to podaří," říká.



11:07 - Nečas se snaží pojmenovat příčiny neúspěchu. "Bratrovražedná válka na pravici – na tom není nic pozitivního. Prodělala na tom celá česká pravice. Konfrontace na pravici vede k posílení levice. Měli by toho být vědomi i přátelé v TOP 09. Škodí nám i vnitřní nejednotnost. Voliči nám odpustí kompromisy. Vědí že vždy bude koaliční vláda. Vadí jim to že působíme jako rozhádaná nejednotná strana," zdůraznil Nečas.

11:03 - „ODS významně ztrácí od voleb 2006. Není to otázka několika dnů. Naše značka je poškozena. Je nositelem slov jako korupce, kmotři, nezájem o občany. Působíme jako chladná strana, které nejde o starosti obyčejných lidí. Nejsme takoví, ale působíme tak. I já. Jsme příliš často spojování s lidmi, kterým jde více než o politiku o vlastní prospěch. Všichni víme, že se s nimi potkáváme a utkáváme. Nesmíme s tím přestat. Obsah politiky musí být klíčový," kárá Nečas. „Musíme vytlačovat nedůvěryhodné. Nahoru musí důvěryhodní, nedůvěryhodní na okraj." Říká Nečas a sklízí potlesk delegátů.

11:00 - „Největším zdrojem nedůvěry veřejnosti byla nejednotnost koalice. Chtěli jsme proto jít ven až s kompromisem. Přiznávám, že tak voliči nezjistili s čím jsme do jednání šli a jaké jsme dosáhli kompromisy. Chtěli jsme být klidnou silou. Ale měl jsem na venek říkat to, co na uzavřených jednáních," řekl Nečas. Zmínil přitom nefunkční registr vozidel či problémy s výplatou sociálních dávek.



10:55 - Mluví Nečas. "Měl jsem připraven sofistikovaný projev. Ale vy jako páteř ODS si zasloužíte víc. Zasloužíte si, abyste viděli víc. Podívali se do mé hlavy a srdce. Zažili jsme těžký rok, hlavně podzim. Volby dopadly velmi špatně. Významná porážka. Nemůžeme se vymlouvat na média či konkurenty. Nesmíme hledat jinde, než sami u sebe. Zodpovědnost nese vedení. Mluvím-li o vedení, musím začít sám u sebe. Jako předseda nesu zodpovědnost za volební porážku. Této zodpovědnosti se nezříkám. Reformy jsem pojímal technokraticky a přestal být srozumitelný pro voliče. Slyšeli jen úspory, škrty, reformy. Zahlcen prací jsem nemohl komunikovat ani s členskou základnou tak jak bych měl a chtěl. Je-li předseda zároveň premiér, vyžaduje to změnu. Jakéhosi výkonného místopředsedu. Je vyloučeno aby předseda ODS je-li premiérem dokázal obě věci dohromady zvládat," řekl.



10:40 - V 10.40 delegáti schválili jednací řád, volební řád i program sněmu. Podle mandátové komise je přítomno 541 delegátů. Kongres je usnášeníschopný.

10:25 - V 10:20 konečně kongres začíná. Delegáty utišuje hlasitá znělka a ze sedadel zvedá státní hymna. „Dovolte mne abych vás přivítal na sněmu Občanské demokratické strany. Čeká nás kongres velmi zajímavý. Tak zajímavý dlouho nebyl a nebude. Ty dva dny si užijeme a v žádném případě to nebude Nuda v Brně," ujímá se slova předseda strany Petr Nečas. Pak předává slovo pěti zvoleným moderátorům.

10:15 - Začátek kongresu byl naplánován na deset hodin dopoledne. Pět minut po desáté se ale teprve začínaly plnit sedadla delegátů kongresu. Událost provází přísná bezpečnostní opatření. Návštěvníci procházejí bezpečnostními rámy. Média mají přímo v sále přesně vymezené místo o velikosti zhruba pěti metrů čtverečních. Podle kuloárních informací uvažuje část politiků o úplném vyloučení médií při jednání kongresu.

10:09 - Pavilon G brněnského výstaviště hostí o víkendu volební sněm ODS. Delegáti se sjížděli od osmi ráno. Kongresu využili ekologové. Na protestu před hlavním vchodem výstaviště bylo šest členů Hnutí Duha, kteří drželi banner, kde se ministr Kuba líbá se ruským prezidentem Putinem. Nikoho nezajímali. Prošel kolem nich jen poslanec Boris Šťastný, protestující jej nechali jít. Ostatní politici jeli autem. Přesto protestující řečnili. „Chtěli jsme jen projevit svůj protest proti dovozu ropy z Ruska, o který se zasazuje ministr Kuba ve své energetické koncepci," uvedl Martin Mikeska z hnutí.