Robotický barman během několika vteřin zvládne desítky drinků. A téměř bez obsluhy. „Určitě u něj bude muset být člověk, který do robota vloží šest lahví s alkem a čtyři s nealkem. Pak mu řekne, jaké nápoje připojil a barman z databáze vytvoří nabídku koktejlů, které z nich umí namíchat. Dále už je soběstačný,“ vysvětlil princip fungování jeden z tvůrců Alexander Korotynskiy.

Barman umí především jednoduché drinky typu Cuba Libre nebo Mojito. „On nápoje v podstatě míchá. Složitější lomcováky jako B52 zatím nezvládne,“ doplnil Korotynskiy.

Autoři barmana budoucnosti budou stroj nabízet především do klubů, na firemní večírky, restauracím a pro akce typu brněnského Majálesu. „Podnik podnikem dělá pohostinnost. Personál, sehraný tým lidí, díky nimž se zákazník cítí krásně. To robot nenahradí. Ale novým trendům se nebrání. Umím si představit, že bychom takovou službu někde nabízet mohli. Třeba na vysokoobrátkových akcích. Člověk si s ním asi nepopovídá… ale vlastně kdo ví,“ zamyslel se za Lidi z Baru Michael Lapčík.

A Korotynskiy mu dává za pravdu. Nicméně upozorňuje, že současné technologie nabízí nepřeberné možnosti inovací. „Úplně ne, ale částečně by robot barmany nahradit mohl. Do budoucna bychom rádi zařídili, aby jej šlo ovládat na dálku přes aplikaci. Uvažujeme i o hlasovém ovládání nebo instalaci hlasového bota, který by zvládl lehkou konverzaci,“ nastínil Korotynskiy.

Robotický barman je zatím ve fázi prototypu. Hotového jej tvůrci chtějí mít do října. „Průmysl 4.0 je nevyhnutelný a i zdánlivě nesouvisející povolání, jako jsou například barmani, se musí připravit na novou vlnu automatizace. Avšak i tito roboti budou potřebovat obsluhu, tímto se nabízí možnost rekvalifikace v daném oboru,“ zamyslel se nad dopady Brňan Adam Ožana.