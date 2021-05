Jak vás ovlivnil covid?

U daňových příjmů je výpadek asi dvanáct procent. Abychom nemuseli seškrtat investice, otevřeli jsme si úvěr u Komerční banky do 150 milionů korun. Jsme schopní si z něj proplatit i starší investiční faktury, chceme z něj čerpat také peníze na projekty, které už máme rozjeté.

Je největším tématem v Pohořelicích stále se zvyšující počet obyvatel?

Všechny naše investiční akce sledují narůstající počet obyvatel. Projevuje se tím, že je nedostatečná kapacita ve školce, ve škole, na zájmové aktivity, čistírny odpadních vod i u takového tématu jako je hřbitov, který teď budeme rozšiřovat. Počet lidí vedení města musí dotahovat infrastrukturou. Ne všechny peníze, které získá město z daní, je schopné ještě došetřit na rozvoj. Musíme si vzít někde právě úvěr, snažit se o dotace. I s každou dotací je potřeba dofinancovat podíl, který doplácíme z úvěru.

O kolik obyvatel se za poslední roky Pohořelice rozšířily?

V roce 2005 jsme měli zhruba 4 400 obyvatel, o patnáct let později 5 133. Výrazně stoupl také počet lidí, kteří jsou v Pohořelicích zaměstnaní. V roce 2005 jich bylo šestnáct set, teď přes čtyři tisíce. Do roku 2030 bychom měli být až někde na 8 200 obyvatelích. Čistírnu odpadních vod máme nyní na šest tisíc lidí, děláme rozšíření na 9 900. Technici říkají, že pak snese zatížení i dvanáct tisíc obyvatel.

Jaké navýšení očekáváte v mateřské nebo základní škole?

V oblasti školství máme i další prognózy, které nám zpracovali demografové. V roce 2020 jsme na 210 dětech ve školce. V roce 2030 počítáme, že se dostaneme až na 360 dětí. Proto nyní děláme velkou studii na novou školku. Na těchto číslech je vidět velký zájem mladých obyvatel o bydlení v našem městě. Jsou tady dobré služby, a co tady není, lidé najdou v blízkém Brně. Třeba oproti Mikulovu, který je hodně turistický, jsme pořád plní i v době koronaviru. Náměstí se u nás nevylidnilo.

Ohledně rozšiřování musíte brát zřejmě v potaz i okolní obce, odkud k vám například dojíždí děti do škol. Je to tak?

Ano. Základní škola má doteď zhruba jednapadesát procent našich žáků, devětačtyřicet je dojíždějících. Každý starosta má na starost zajistit povinnou školní docházku. Dohodli jsme se s Cvrčovicemi a Pasohlávkami, které u nás mají nejvíce dětí, že zaplatili část peněz na přístavbu základní školy. Do budoucna chceme garantovat školní docházku pro naše děti, i ty ze Cvrčovic a z Pasohlávek.

Máte se ještě v Pohořelicích kam rozšiřovat?

Z hlediska kapacit pozemků a prostorů ještě nejsme vyčerpaní. Je hodně míst na zelené louce, která se mohou zabrat. Pro bydlení je to sedm hektarů, plus dalších jedenáct je mezi úřadem a kasárnami. Je tady také průmyslová zóna, která je v územním plánu, o velikosti třiadvaceti hektarů.

Ve městech a obcích na jihu Moravy řeší problémy s nedostatkem lékařů. Vy jich máte ve zdravotním středisku dostatek?

Podařilo se nám najít všechny zubaře, co jsme do ordinací potřebovali. Máme tři zubní lékaře i dentální hygienistku. Ještě jsme chtěli a máme tam i kapacitně prostory na ultrazvuk a rentgen. Našli jsme lékaře, který nabízel kombinaci rentgenu, ultrazvuku a drobné chirurgie. Ale u pojišťovny moc nepochodil. Má za to, že síť pokrytí je dostatečná a není potřeba rozšiřovat o další místa.

Nedávno jste dokončili u zdravotního střediska parkoviště. Problém s parkováním tedy máte nyní vyřešený?

Parkování jsme dohnali. Máme nově čtyřiasedmdesát parkovacích míst na velice příhodném místě v centru města. Vytvořili jsme i velmi mírný ceník. Je tam devadesát minut zdarma, za každou další hodinu řidiči zaplatí pětikorunu. Sobota a neděle je zdarma, navíc zpoplatněná je jen doba mezi devátou a pátou hodinou odpoledne. Lidé tam zaparkují a mohou si odtud zajít k lékaři, na poštu, do knihovny.