Brno – Hokej patří za Lužánky. Dřív jen heslo, brzy už nejspíš zase realita. Vzpomínky na nejlepší léta brněnské Komety ožívají. Na místě, kde stál zimní stadion, dělníci už staví mobilní tribuny, které mají pojmout až devatenáct tisíc diváků při lednových utkáních pod otevřeným nebem.

Jedním z přihlížejících je i dvaaosmdesátiletý bývalý hokejista Komety Miroslav Salaj. „Hrál jsem také fotbal za Zbrojovku a zúčastnil se v létě Švancarovy rozlučky. Brzy tady bude znovu hokej. Všechno to teď na mě padlo, až mám slzy v očích," povídá dojatě.

fakta o stadionu

- zimní stadion za Lužánkami se začal stavět v roce 1946, otevření se dočkal o rok později

- roku 1964 ho dělníci zastřešili

- kapacita byla 12 tisíc diváků

- brněnská Kometa v legendární aréně získala všech svých jedenáct mistrovských titulů

- v roce 2000 město stadion uzavřelo, následně chátral

- v listopadu roku 2008 dělníci začali s demolicí, na původním místě poté vzniklo veřejně přístupné mobilní kluziště

- v současnosti dělníci na místě staví mobilní tribuny pro devatenáct tisíc diváků, které poslouží ke dvěma duelům Komety pod otevřeným nebem

- v roli soupeřů do Brna nejspíš přicestují hráči Sparty a Plzně

Ocelové trubky, které dělníci přiváží, se postupně spojují v obrovské konstrukce. Nový „stadion" vzniká přesně tam, kde klub získal všech jedenáct mistrovských titulů. „Bude to krásná připomínka našich časů. Půjde o návrat na místo, z něhož vyzařuje magická síla," přemítá legenda Komety Jaromír Meixner.

Podobné myšlence na první pohled propadl i Salaj. „Chodili jsme sem jako kluci na brigády, když se po válce stavěl stadion. Ten teď sice chybí, ale hokej tady bude. A navíc pod otevřeným nebem, jako jsme hrávali my," připomíná obojživelník, který deset let válel po boku Vlastimila Bubníka ve fotbale i hokeji.

Už dlouho se říká, že Kometa má nejlepší fanoušky v republice. Ti v DRFG Areně, kde nyní jejich oblíbenci hrají, často skandují popěvek My chcem zpátky za Lužánky. Několik z nich stojí okolo a už teď se těší na leden. „Je to velký svátek hokeje, nejen pro Brňany, ale i pro lidi z celé jižní Moravy. Za náš tým slibuju, že na akci se jen tak nezapomene. Bude to legendární," těší se Tomáš Pouč, který je člen projektu Modrobílí sdružující fanoušky Komety.

S venkovními duely jsou spojené i nevyzpytatelné podmínky. Na ty se hokejisté, kteří jsou zvyklí hrát v luxusních halách, musejí připravit. „Těším se na ty kyselé obličeje kluků, kteří už něco takového neznají," směje se Meixner.

Modrobílý klub má však za sebou teprve první úspěšný krok. Od města získal povolení k začátkům prací. „Plochu už s předstihem z vlastní iniciativy vyčistili fanoušci ze spolku Hokej patří za Lužánky. Na jejich snahu teď navážeme. Podrobnější informace ohledně programu zveřejníme později," upřesňuje mluvčí Komety Michal Chylík.

V české extralize se zatím odehrál jediný zápas pod otevřeným nebem. Před čtyřmi lety v Pardubicích duel právě s Kometou navštívilo 17 140 diváků. „Věřím, že v Brně bude větší kapacita a rekord padne. Nezapomenutelný zážitek lidi přesvědčí, aby přišli. A základna fanoušků je tu velmi silná," má jasno Meixner.

ADAM HAVEL