„Naštěstí je už osmák. Je samostatný, zodpovědný a alespoň nenosí osm hodin denně roušku. Neumím si ale představit, že bych doma měla prvňáčka, chodila přitom do práce nebo byla doma na šedesáti procentech,“ svěřila se Lanšperková.

Od pondělí však navíc zůstávají prázdné také třídy ve speciálních školách. „Naše škola v uplynulých týdnech fungovala opravdu na hranici možností všech zaměstnanců. Měli jsme velkou nemocnost, učitelky tak byly nezřídka v pracovní neschopnosti čtyři až šest týdnů, protože je lékaři nepustili, dokud nebyly stoprocentně v pořádku. Do toho nám některé učitelky zůstaly doma na OČR z důvodu uzavření prvních stupňů škol, aby se mohly věnovat svým dětem. Z toho důvodu musely být zavřené dvě třídy, které nebylo možno personálně zajistit,“ uvedla ředitelka Elpis Brno Pavlína Pohlová.

Uzavřené školy:



* Na základních školách pokračují žáci v distanční výuce, s učiteli využívají zkušenosti z první vlny.



* Ode dneška jsou nově uzavřené také speciální školy, na které se vztahovala výjimka. Kvůli postižením žáků bylo dodržení hygienických podmínek komplikované. Některé školy fungovaly na hraně možností.

Potíže potvrdil i ředitel Speciální školy Ibsenka Petr Hanák. Kvůli pozitivním testům na covid zůstaly z pěti pracovišť školy otevřená pouze tři. Dočasná opatření chápe. „Děti u nás mají výjimku a nenosí roušky, přenos nemoci je rychlý. Vzhledem k jejich hendikepu jsou také velmi kontaktní. Ráno se k nám těší a se svými pedagogy vítají, takže něco jako sociální distance u těchto žáků není možné nastavit. Na druhou stranu je jasné, že distanční vzdělávání u těchto dětí je obtížné a že docházka do školy je i pro rodiny našich žáků velkou pomocí v péči o ně,“ doplnil ředitel.

Pohlová proto považuje uzavírání zvláštních škol na přechodnou dobu za smysluplné. „Jsme na to připraveni. Učitelky dostaly pokyny, jak postupovat při distanční výuce. U nás je přitom zaměřená především na poradní činnost, podporu rodičů a na zasílání pracovních listů a konzultaci učitelek s rodiči,“ dodala ředitelka Pohlová.

Cenné zkušenosti z jara

Na již uzavřených základkách jsou na prodloužení omezení připraveni stejně jako na brněnské Základní škole Horní. Podle jejího ředitele Martina Petržely si tam obzvláště cenní zkušeností z jara. „Tehdy ještě nebyla distanční výuka povinná a hledali jsme optimální možnosti a motivaci, aby se děti vzdělávaly. Především jsme ale nevěděli, jestli se děti do škol vůbec vrátí. Učitelé hledali s žáky i rodiči optimální spojení a komunikaci i přes rozdílné technické a materiální zabezpečení v jednotlivých rodinách. Během dubna již docházelo k nastavení, které umožňovalo zapojení téměř všech žáků do výuky. V květnu bylo velmi důležité, že se děti měly možnost do škol vrátit, ale ztrátu jsme do konce roku nedohnali," sdělil Petržela.

Tento školní rok tam sjednotili komunikační kanály, které používají všichni. „Práce je mnohem efektivnější než na jaře, distanční výuka je navíc povinná v online podobě dle rozvrhu. Komunikace s dětmi i rodiči také funguje. Doufáme ale, že se naši žáci vrátí do škol co nejdříve, protože prezenční výuku žádná distanční výuka plnohodnotně nenahradí,“ dodal ředitel Petržela.

Se školami jsou v kontaktu také města jako jejich zřizovatelé podobně jako ve Znojmě. „Většina našich škol předem rozeslala aktualizované rozvrhy. Některé si navíc vyžádaly i zpětnou vazbu od rodičů žáků na množství on-line hodin a zadávané práce,“ potvrdila mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Podobně mluví i ve Vyškově, kde prodloužení očekávali. „Přesto se jako nejnáročnější jeví distanční vzdělávání žáků prvních a druhých tříd a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kde je nutná větší spolupráce s rodiči. Rovněž žáci devátých ročníků by potřebovali co nejdříve prezenční formu vzdělávání, aby se mohli co nejlépe připravit na přijímací zkoušky a následné vzdělávání,“ připustila vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

I tam ředitelé proto vyhlížejí k budoucímu uvolnění. „Osobní kontakt, okamžitá zpětná vazba a vrstevnické vazby zkrátka chybí. Všichni věříme, že koronavirová krize nepotrvá dlouho a brzy se vrátíme k běžnému způsobu života a vzdělávání,“ dodala Šulcová.