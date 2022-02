Ambasador Olympijského festivalu Verner si bere Ondru zkušeně pod křídla. „Tak pojď, vyzkoušíme led," vybízí ho. Na dráze pak zároveň s nimi bruslí malí i velcí, mladí i staří, muži i ženy.

Co nejdřív se chce mezi ostatní bruslaře zařadit také mladý chlapec oblečený celý v černém. Jen co ale vstoupí na led, začnou mu nohy podkluzovat, až téměř ztrácí stabilitu. „No, je to led, ten klouže," poznamenává starší pořadatel dohlížející na bruslaře.

Někdo aktivitu bere víc soutěživě, někdo zas poněkud volněji. Výsledné tempo nehraje až takovou roli- Hlavní je se sklouznout. „Jsme zralí na lázně," hodnotí s úsměvem jedna z bruslařek poté, co sleze z ledu.

Lezec Ondra se po absolvování několika okruhů přesouvá k sousednímu sportu, s nímž dosud zřejmě nemá zkušenosti. Společně s Vernerem míří k připravenému bobu. „Čím se to ovládá?" ptá se okolostojících, když usedá do přední části stroje jako pilot. „Nijak," zaznívá pobaveně od jedné z přihlížejících.

Nakonec se lezci daří najít řízení a ještě před startem zkouší otáčet předními noži bobu doleva a doprava. Všechno připraveno, stroj může na trať. Verner roztlačuje a skáče za Ondru. Ten v závratné rychlosti zhruba dva kilometry v hodině pilotuje úspěšně do cíle asi patnáctimetrové dráhy. Jízdě přihlíží i Markéta Šustrová s dcerou, které na festival přijely z Ivančic na Brněnsku. „Boby si vyzkoušíme taky, musíme na ně ale vystát frontu," zmiňuje návštěvnice.

Ondrovo počínání po většinu doby sleduje bedlivě pětiletá Hana Velinská z Brna. Je v náručí svého otce, odkud má přece jen o trochu lepší výhled. „Přišli jsme hlavně proto, abychom viděli Adama Ondru. Už v sobotu jsem si zkusila bruslení, běžky a střílení, dnes saně," říká spokojeně mladá dívka.

Pozornost návštěvníků zanedlouho míří na pódium, kam moderátor zve po autogramiádě zraněné Evy Samkové právě Ondru. Potleskem jej vítají desítky přihlížejících fanoušků.

Po zhruba patnáctiminutovém povídání čeká na lezce překvapení. Od snowboardistky a představitelů Českého olympijského výboru dostává dort a přijímá dodatečná přání k sobotním narozeninám. „Všechno nejlepší. A kdybys chtěl, věnuji ti lekci snowboardingu," nabízí ochotně Samková. Ondra přijímá, i když naznačuje jisté obavy, protože přiznává, že je na většinu sportů podle svých slov totálně levej.