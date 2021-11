Jakou vidíte budoucnost?

Byla by škoda S-centrum bourat nebo prodat. Domnívám se, že si to ani nikdo nedovolí. Podle mě, i když rozhodnout se bude muset zřizovatel, by bylo dobré budovu snížit i kvůli energetické náročnosti. Případně na obrovské zahradě službu rozšířit ve formě ubytování v satelitních nízkokapacitních domcích. Především ale co nejrychleji obnovit 140 až 160 lůžek, které tady v regionu velice chybí.

Zmínil jste i výhledy, které potřebnost S-centra ještě umocňují…

Ano. Prognózy ukazují, že lidí s typy onemocnění, o které jsme pečovali, do roku 2030 přibude o třicet až čtyřicet procent. Ukazuje se, že se služby pro tyto lidi budou muset rozšiřovat. Měli jsem sice krásné zařízení, perfektně udržované, nadčasové, ale bohužel nevyhovující dnešní době. Úzkými vstupy na pokoje se nedalo vyjíždět s lůžkem. Naše klientela, která byla ze 70 až 80 procent trvale upoutaná na lůžko, se tak dostávala velmi obtížně na zahradu na čerstvý vzduch. Svým způsobem tak je velký objekt S-centra nevyhovující a potřebuje nutné a nemalé úpravy.

Jaká je aktuální situace, co se týká domova se zvláštním režimem?

Snažíme se nějakým způsobem udržet službu v registraci. K tomu je zapotřebí, aby fungoval samotná služba. Tu se snažíme zachránit v Domově Horizont v Kyjově, kde máme devatenáct klientů. Je to odloučené pracoviště v bývalé škole, kde je potřeba vyřídit souhlasy hasičů, hygieniků i stavebního úřadu pro změnu využití. Vše je ale svázané neúprosnými zákony. Pro službu se zvláštním režimem a klienty, které máme, se totiž vše posuzuje jako pro zdravotnické zařízení. Takže normy jsou mnohem tvrdší než u domova pro seniory. To se týká šířky vstupů do pokojů, únikových východů či protipožárních opatření. Bez splnění stanovených kritérií nám nikde nepovolí provozovat naše služby.

Do konce letošní roku by měla fungovat služba Domov pro seniory. Jak to s ní bude po Novém roce?

Už na konci minulého roku jsme žádali o ukončení této služby. Cítíme totiž obrovský tlak na rozšíření domova se zvláštním režimem. Před tornádem jsme evidovali osmdesát oprávněných žádostí pro zvláštní režim a pětadvacet až třicet žádostí u domova seniorů. Domov seniorů v Hodoníně je a funguje, navíc nebyl ani plně obsazený. Rozhodli jsme se proto již před rokem zažádat o ukončení služby domov seniorů v S-centru a rozšířit domov se zvláštním režimem, což nám i Hodonín schválil.

Samotné S-centrum každopádně už více než čtyři měsíce nefunguje, přesto tam klientům zůstává trvalé bydliště. Jak se bude řešit tato otázka? Přijde Hodonín o více než stovku obyvatel?

Nutně nemusí. Trvalé bydliště se totiž může nahlásit na obec či obec s rozšířenou působností, tedy město. Bohužel je to tak, že je S-centrum neobyvatelné. Bude potřeba velkých rekonstrukcí, které budou trvat celkem dlouhou dobu. Bude se muset řešit i otázka trvalých pobytů, a to podle zákona tak, aby bylo všechno v pořádku. My musíme ukončit sídlo naší společnosti Na Pískách, převede se na Domov na Jarošce, kam bude směřovat i pošta pro S-centrum.

Někteří klienti mají nyní smlouvy v jiných zařízeních, které jsou časově omezené po dobu rekonstrukce S-centra. Nyní jsou ale stále ještě vašimi klienty. Jak budete řešit jejich situaci?

Samozřejmě se o ně musíme postarat. I když nejsou ubytovaní v našem S-centru, tak našimi klienty jistým způsobem pořád jsou. Udělali jsme již hodně kroků. Určitě nenecháme žádného z klientů na holičkách.

Jsou vůbec peníze na rekonstrukci, obnovu nebo nové pojetí S-centra? Z pojistky, z darů, případně dotace, o níž by kraj žádal stát?

Dárci nám poslali na náš účet zhruba milion korun. Za což děkujeme a moc si toho vážíme. Tyto peníze by měly být určené na vybavení nové domova pro společné prostory klientů. Zatím jsou na účtě S-centra, ale budou převedeny na náš podúčet Jihomoravského kraje. I přímo na jeho kontě skončily některé dary pro S-centru zhruba v hodnotě asi 1,5 milionu korun.

A peníze z pojistky?

Pojistné plnění přesahuje dvaasedmdesát milionů korun. To je ale absolutně nedostačující pro větší rekonstrukci. Tyto peníze zatím čekají na účtu Jihomoravského kraje pro využití na obnovu S-centra.

Větší balík peněz se bude asi shánět zřejmě z dotací, že?

Nedávno vyšla výzva ministerstva sociálních věcí pro projektové dokumentace s maximální výší dvaceti milionů na jeden subjekt. Zažádat je potřeba do půli listopadu. Předpokládám, že kraj má všechno podchycené. Další výzvy, pokud vím, ještě nebyly vypsané. Ale zpátky k financím. Z ministerstva pro místní rozvoj bylo slíbených zhruba padesát procent. Při předpokládaných cenách za kompletní opravu, rekonstrukci a vybavení, kdy se počítá s částkou kolem půl miliardy, to znamená, že nám chybí ještě zhruba dvě stě milionů korun. Náš kraj je dlouhodobě podfinancovaný v sociálních službách, tak bude zřejmě těžce hledat finanční zdroje. Myslím si, že by se spíše ministerstva měla postavit k řešení situace a podpořit obnovu sociální péče na Hodonínsku. Věřím tomu, že zřizovatel bude hledat veškeré možnosti, aby se služba obnovila aspoň v minimálním rozsahu, čtyřiceti, padesáti lůžek.

Zmínil jste zaměstnance. Můžete rozvést jejich situaci?

To je největší problém pro rozjezd sociálních služeb. Většina zaměstnanců může v této oblasti skončit a bude dělat něco jiného. Přitom dokázali dělat velmi dobrou práci a pracovat i v neskutečně těžkých podmínkách, což se ukázalo krátce po tornádu i v souvislosti s evakuací. Je škoda dávat výpovědi takovým lidem. Zasloužili by si jiný přístup, ale bohužel se nedá postupovat jinak. Nemáme totiž, kde pokračovat ve službě. Dali jsem tak výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhůtou a až s tříměsíčním odstupným. Většina zaměstnanců pochopila situaci, a že je čas se postarat sami o sebe a dělat někde jinde. Uvidíme, kolik lidí se nám vrátí. Někteří skončí v okolních sociálních zařízeních. Se zřizovatelem jsme začali tvrdě pracovat na tom, abychom mohli využít domova seniorů v Hustopečích, který se bude otevírat příští rok. Až budeme moci naše lidi stahovat zpátky, tak doufám, že se vrátí.

Kdo je Václav Polách



Narodil se 6. května 1966.

Ředitelem S-centra v Hodoníně je od 1. května 2016.

Současně je také obecním zastupitelem v Prušánkách, kde byl i místostarostou.

Zájmy: motocykl, kuželky, příroda, podle jeho slov na ně v letošním roce nemá čas