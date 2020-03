Podle sousedů se od návratu ze zahraničí venku moc neukazoval. I když ho někteří viděli na zahradě, spíše se zdržoval doma. Následně kontaktoval záchranáře a do nemocnice ani nešel. „Jedná se o pacienta, u kterého provedla odběr biologického materiálu výjezdová skupina určená k domácímu testování osob,“ potvrdil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček. Nakažený se odmítl k případu jakkoliv vyjádřit.

Online reportáž

Blízká příbuzná nakaženého muže pracuje v největší strojírenské firmě na Žďársku, ve Žďase. Tamní zaměstnanci ale prý mít obavy z nákazy nemusí. „Od návratu manžela z Itálie už nešla do práce, tudíž nemohlo dojít k žádnému přenosu na další zaměstnance,“ uvedla marketingová mluvčí Žďasu Eva Málková.

„Máme i dva lidi v karanténě. Jeden se vrátil ze služební cesty v Asii a jedna kolegyně přijela z Itálie, takže musela okamžitě nastoupit preventivní karanténu,“ dodala.

Nedaleko nakaženého bydlí i Zbyněk Vintr. Aktuální situaci bere s nadhledem. „Dnes to může chytit prakticky kdokoliv, takže byla otázka času, kdy se virus objeví i u nás. Počkáme, jak se vše bude dále vyvíjet. Strach ale nemáme,“ svěřil se Deníku Vintr.

Jiní sousedé jsou vesměs naštvaní. Jeden z nich údajně prohlásil, že by dotyčnému rozbil okna, kdyby věděl, kdo to je. „Vysočany jsou malá čtvrť. Lidé si mezi sebou říkali, že raději nechodí nakupovat do Kauflandu, aby tam něco nechytili. A nakonec chytnou něco na Vysočanech. Není to paradox,“ položila řečnickou otázku jedna z místních.



Novoměstský praktický lékař Pavel Pávek pak prohlásil, že by lidé neměli propadat panice. Je na místě dodržovat základní hygienické návyky a zbytečně nevyhledávat místa, kde je více lidí. „To se týká i hospod a restaurací,“ upřesnil.

O případu samozřejmě ví i hygiena. „Mohu potvrdit, že je nakažený skutečně ze Žďárska. V tuto chvíli konáme patřičná opatření a kontaktujeme příslušné orgány. Víc k tomu ale sdělovat nemohu,“ řekla Deníku vedoucí žďárského protiepidemiologického oddělení krajské hygienické stanice Renée Mašová.



Panující hysterie kolem koronaviru zřejmě způsobila, že se na veřejnost dostaly také nepravdivé informace. Tou zřejmě nejrozšířenější je zpráva z webu ministerstva zdravotnictví, že muž byl na dovolené v Lombardii.

ICOM ruší spoje, farnost přidává mše

Na situaci reagují také další instituce. Například dopravce ICOM transport začne v pondělí jezdit podle prázdninových jízdních řádů. „Tyto změny mají dočasný charakter,“ ujistila firma na svém facebookovém profilu. Veřejnost vesměs nechápe, proč firma reaguje tak, že bude v době šíření nemoci koncentrovat cestující do menšího počtu spojů.

Například Farnost Luka nad Jihlavou reaguje opačně a v neděli přidá jednu bohoslužbu od půl desáté dopoledne. Starosta Police u Jemnice Karel Janoušek pak pouze připomněl, že více než sto osob nesmí být ani při svatebních obřadech.

Obavy z koronaviru zasáhly i sport

Bezpečnostní ráda státu zavedla řadu opatření, která platí od úterý 10. března od 18:00. Mimo jiné zakazují pořádání společenských a sportovních událostí s účastí nad sto osob.

FC Vysočina tak pro nadcházející víkendová utkání mládeže musí přistoupit k uzavření Sportovního areálu Na Stoupách v Jihlavě pro diváky.

Současně ligová fotbalová asociace rozhodla, že následující dvě kola 1. a 2. fotbalové ligy se odehrají bez diváků.

FC Vysočina Jihlava se to dotkne zápasů v Praze na Dukle (14.3. v 10.15) a domácího duelu s Varnsdorfem (20.3. od 18.00). O dalším postupu se rozhodne během reprezentační přestávky na konci března.