„Využijí přitom také vlastní samotesty, výsledky testování z jejich zaměstnání nebo potvrzení z různých odběrových míst. Získají také možnost zakoupení testů přímo od nás, využíváme je jinak pro naše zaměstnance,“ vypráví deníku Rovnost provozní restaurace Radek Fryšták.

Otevření podle něj v této podobě ještě nekompenzuje ztráty z uzavřených vnitřních prostor. „Je to však už nějaký prvotní kontakt se zákazníky, jehož navázání v tuto dobu nutně potřebujeme. Víc než rok jsme v určitých periodách uzavření. Je pro nás tedy důležité, abychom se dostali tak nějak zpátky k našemu zákazníkovi předtím, než znovu otevřeme i vnitřní prostory,“ zdůrazňuje provozní.

V případě odmítnutí předložení potvrzení nebo negativního testu, zákazníky v předzahrádce neobslouží.

Většinu restaurací stále drží nad vodou výdejní okénka a rozvozy. „Po celou dobu kombinujeme obojí, jinak bychom ani nefungovali. Aktuálně máme ale stejně zhruba sedmdesátiprocentní pokles tržeb,“ doplňuje Fryšták.

Důležitou roli hraje zároveň podpora od státu. „Vyplácí ji ale v tak obrovském zpoždění, že bych ji nenazýval podporou, ale spíše zoufalým činem. Zachrání nás možná až někdy v poslední fázi,“ vysvětluje.

PRAVIDLA

Od pondělí zákazníci s objednávkami jídla a pití zaplní restaurační předzahrádky.

Podmínkou je test, nebo předložení dokladu o absolvovaném očkování či prodělání nemoci Covid-19.

Maximem jsou čtyři osoby u jednoho stolu, pokud nežijí ve stejné domácnosti.

Vzdálenost mezi stoly bude jeden a půl metru, dodrží ji také kolemjdoucí.

Samotné zachování provozu zatím ohrožené není. „Držíme se zuby nehty už relativně dlouho. Nyní jen doufáme, že půjdeme do poněkud příznivějšího letního období. Začneme se zahrádkou a budeme doufat, že co nejdříve zákazníky pustíme i dovnitř,“ doufá Fryšták.

Stále ale nemá jasno o budoucnosti s ohledem na tržby a provoz. „Vzhledem k platným opatřením budou některá omezení i nadále přetrvávat, ale nevíme jak dlouho. Neznamená to tedy, že dosáhneme plné kapacity a bude nám to stačit, pravděpodobně to stačit nebude,“ dodává provozovatel Radegastovny s tím, že ale vše teprve ukáže čas.

Restaurace na Dobrovského ulici je v provozu teprve od třicátého května předloňského roku. Typická je neobvyklým interiérem, ve kterém dominují kámen, drsné dřevo a další přírodní materiály. Celkem se v hlavní části Radegastovny usadí stovka hostů, venkovní zahrádka má kapacitu sedmdesáti zákazníků.