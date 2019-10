Z posledního samostatného vystoupení několikanásobného Zlatého slavíka se stala v Hodoníně legenda. „Lidé často vzpomínají na koncert na zimním stadionu, kdy po vypískání Karel Gott odešel a už v našem městě nevystoupil,“ řekl majitel restaurace u hodonínského přístaviště František Ondruš.

Jako by to bylo dnes, si na vyprodaný dvojkoncert před asi osmi tisícovkami diváky pamatuje hodonínský hudebník Pala Čech. „První hráli George and Beatovens s Petrem Novákem. Lidi tleskali a chtěli přídavek, jenže kapela, s níž tehdy Gott zpíval, začala už vyklízet pódium ještě, když na něm zpěvák byl. To se lidem příliš nelíbilo, většina totiž přišla právě na Petra Nováka,“ přiblížil Čech.

Gott sice tehdy začal zpívat. Jenže si pozval hosta, který ho u hodonínského publika zastínil. Postaral se o to v té době velmi populární zpěvák a bavič Afric Simone z Mosambiku. „Byla tam bouřlivá atmosféra a studenti se už předem domluvili, že Gotta vypískají. Ten pak předal mikrofon Simonovi, který sklidil velký aplaus,“ zavzpomínal Milan Kučera.

Počínaní hodonínských studentů kritizoval i soudobý tisk, například v článku s titulkem Tak takhle ne, mládeži! „Bylo to až dehonestující pro psychiku takového rytíře, jako byl Karel Gott. Tak se urazil a prohlásil, že do Hodonína nikdy nepřijede. Přesto tady pak utajovaně na některých soukromých akcích vystoupil,“ řekl historik a bývalý hodonínský starosta Jiří Mráka.

I tak si hodonínští posluchači po letech poslechli Gottův hlas i v kulturním domě. „Zazpíval několik písní jako host s dechovou hudbou v roce 2005,“ doplnil ředitel hodonínského kulturního domu Marcel Řimák.

Zcela jiné vzpomínky mají na Gottovo vystoupení na přelomu šedesátých a sedmdesátých let v Boskovicích na Blanensku, kde se konal Filmový festival pracujících. „Z vyprávění dědečka vím, že mu tehdy jel naproti k Mladkovu ve svém zbrusu novém embéčku, aby tam Boskovičtí Zlatého slavíka uvítali. Asi ho do delegace vybrali kvůli tomu novému autu,“ zavzpomínal s úsměvem dramaturg Kulturních zařízení města Boskovice Ivo Legner.

PETR TUREK

JAN CHARVÁT