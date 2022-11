Navíc i část opozice upozorňuje na to, že i s dotací bude muset město do haly investovat více než šestadvacet milionů korun. „Kolik nás bude stát provoz? Zvlášť v této energetické a ekonomické krizi bychom si to měli dobře rozmyslet, abychom neudělali něco, co nás vyjde na velké peníze,“ varoval opoziční zastupitel Vítězslav Krabička s tím, aby hala nebyla opět jen pro tenis.

To jen rozvedla jeho kolegyně z opozice Andrea Řičicová. „Nebude lepší těch pětadvacet milionů, které máme nějakým způsobem alokované, dát stávajícím sportovním organizacím, a tím je podpořit?“ uvedla zastupitelka. Právě financování výstavby haly v areálu Základní školy U Červených domků bylo tento týden mimořádným bodem ustavujícího zastupitelstva.

To tak mělo potvrzením dofinancování doplnit žádost města o dotační podporu u Národní sportovní agentury. Dotace je totiž z pohledu vedení radnice pro výstavbu klíčová. Státní podpora může pokrýt maximálně polovinu výdajů, přitom může činit nejvíce dvacet milionů korun. „V případě, že dotaci nedostaneme, tak stavět nebudeme,“ vysvětlil starosta Libor Střecha.

Na něj také navázal předseda kontrolního výboru Petr Buráň. „V budoucnu bude určitě prostor diskutovat o tom, jak drahý bude provoz, jaká bude celková cena stavby, případně kdo bude stavbu provozovat,“ sdělil Buráň.

Nyní ale dali zastupitelé spolufinancování zelenou.V další týdnech budou muset Hodonínští čekat, jak dopadnou se svou žádostí u Národní sportovní agentury. Navíc mají obavy, co se bude v tomto ústředním správním úřadě pro podporu sportu dít po tom, co nyní končí jeho předseda Filip Neusser.

„Přestože se nyní projednává novela, která mění interní strukturu Národní sportovní agentury, je jasné, že dotační programy fungovat musí. V návrhu rozpočtu pro příští rok je 1,8 miliardy na investiční podporu. I kdyby náhodou došlo ke zrušení Agentury, nositelem těchto dotačních programů bylo zřejmě ministerstvo školství. Každopádně stát má nezastupitelnou roli, a chápu to i jako povinnost, postarat se o sportovní infrastrukturu,“ je přesvědčený předseda okresního sdružení České unie sportu Vojtěch Bártek.

Hodonínští se léta snaží získat dotační peníze na novou tenisovou halu, když ze staré je v současnosti k vidění jen nevzhledná přední a zadní stěna. Jenže se to městu nepovedlo ani po převodu vlastnictví od sportovců. Přitom projektová dokumentace na úpravy s možností rozšíření využití na kryté víceúčelové sportoviště pochází už z roku 2016.

Tomu také odpovídá i to, že cena od původního projektu za pětadvacet milionů korun vystoupala na naposled aktualizovaných skoro šestačtyřicet milionů. Přitom, jak uvedl místostarosta se sportovní garancí Ondřej Fialík, stavba nového krytého sportoviště navazuje na městskou koncepci sportu s tím, že blízká městská hala je v odpoledních a večerních hodinách vytížená nad limit. „Také uživatelé areálu U Červených domků by byli rádi za každé nové sportoviště, protože se na stávající nevejdou,“ přiblížil místostarosta.

Eminentní zájem má hlavně sousední základní škola se sportovními třídami. Její ředitel a trenér Atletického klubu Antonín Slezák připomněl, že se také prodlužovalo stavební povolení pro tuto halu. „My tu halu potřebujeme. Teď v listopadu jsme s dětmi pořád ještě venku. Máme rozšířenou výuku tělocviku. Chodíme ven, do sportovní haly, do nafukovačky i do naší tělocvičny a pořád je to málo. Chybí nám sportoviště pro odpolední kroužky i pro družinu,“ upozornil ředitel školy. Podle něj má město má velice málo sportovních hal. „Na počty sportovců v Hodoníně by ve městě mělo být podobných hal alespoň pět,“ dodal Slezák.

Pokud Hodonínští dotaci obdrží a začnou stavět, tak podle podmínek finančního čerpání, mají mít halu hotovou do konce roku 2024.