Naděje pro nespavce: v Brně otevřeli spánkové laboratoře

Ležím a hledím do stropu. Hlavou mi běžný každé životní selhání. Přemítám, co jsem mohl udělat jinak a sleduji budík ukazující čtyři ráno. Za dvě hodiny vstávám do práce. Znovu budu unavený, pomalý k ničemu. Nespavost je nenápadný nepřítel. A také nemoc, kterou trpí stále více lidí. Proto se zařadila k obezitě a hypertenzi jako civilizační. V Brně však lékaři nabízí nespavcům východisko.

Spánková laboratoř. Ilustrační foto. | Foto: poskytla KNTB ve Zlíně

V bohunické fakultní nemocnici totiž otevřeli spánkové laboratoře. „Nové centrum se zabývá léčbou spánkových poruch ať už jde o poruchy ve smyslu zástav dechu ve spánku, stejně tak jako řešení přidružených problémů se spánkem jako chrápání, nespavost, nadměrná denní spavost,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Brněnští vědci zkoumají smrtelné paprsky z vesmíru, spolupracují s Elonem Muskem K vyšetření je potřeba doporučení od praktického lékaře, neurologa, kardiologa nebo ORL specialisty. Rovněž je nutné se objednat na čísle 532 231 535. "Nebýt Edisona, asi nejsme tam, kde jsme. Ale nespavost by asi také nebyla civilizační choroba. Trpím insomnií stejně jako každý druhý člověk. Je skvělé, že nespavost lékaři nepřehlíží a rozhodli se zřídit specializované pracoviště. Snad nám tam pomohou, jelikož život s nespavostí je přinejmenším pěkná otrava," zamyslela se medička Zuzana Fialová.