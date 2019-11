S číslem jedna vybíhá na trať Lukáš Buřt z Blanska. „Můj loňský čas byl nic moc. Chtěl bych se dostat pod dvacet minut. Hlavně nepřepálit začátek. Je to zrádné. Po startu to člověka nutí se před diváky vytáhnout a běžet rychle. A po sto metrech je v kopci po něm. Chce to zvolna,“ usmívá se na startu devětadvacetiletý muž.

Grena běh je tradiční součástí Rajbasu. Festivalu filmů, setkání a dobrodružství. Ten se letos koná od pátku do neděle už po jednadvacáté v Dělnickém domě a také v tamním kině. Do Blanska se sjíždějí dobrodruhové a cestovatelé z celé republiky a také lidé, kteří hledají inspiraci pro nekonvenční cestování. „Na příchozí čeká spousta zajímavých besed, filmových projekcí, soutěží, závodů a písniček. Mottem letošního Rajbasu je Kniha, která mě inspirovala k dobrodružství. Do Blanska dorazí známí autoři cestopisů Josef Formánek, Mirek Náplava, Inka Píšová nebo Marek Audy,“ říká u vstupu do hlavního sálu Dělnického domu šéf festivalu Milan Daněk.

Letošní ročník je zpestřený také díky spolupráci s Muzeem Blanenska. V menším sále Dělnického domu sledují návštěvníci v sobotu po jedné hodině odpoledne unikání snímek Tajemství Macochy. Je o bádání prvorepublikových jeskyňářů. Jedná se o osmnáctiminutový dokument Josefa Lachmana a Karla Absolona. „Natočený byl v roce 1934 a poprvé se promítal v roce 1942. Za komunismu byl film zakázaný,“ říká moderátor promítání Michal Pekárek.

Dokumentem si veřejnost připomíná sto deset let od objevu Punkevních jeskyní. Do nedalekého kina pak muzeum v době festivalu přesunulo výstavu k padesátiletému výročí objevení unikátního jeskynního systému Amatérská jeskyně.

V hlavním sále zatím publikum baví Patrik Minář a Roman Burda alias Faust a Čiko besedou o svém vandru po kazachstánské části Ťan Šanu. „Dostali jsme pokutu, protože jsme se pohybovali v místech, kde to bylo zakázané. Když ale v Kazachstánu pokutu zaplatíte do čtyřiadvaceti hodin, tak máte slevu. Toho jsme chtěli samozřejmě využít,“ vtipkuje o jednom ze zážitků v odlehlé lokalitě při promítání fotografií a videí jeden z dobrodruhů.

Na sobotní odpolední besedy přichází do Dělnického domu také Petr Karlík z Blanska společně s přítelkyní. Těší se na setkání s přáteli a také na inspiraci pro vlastní cesty. „Letos jsme cestovali po Evropě. Sicílie, Barcelona, Krakov. Já byl ještě na lyžích v Norsku. Chtěli bychom projet na motorkách severní Vietnam. Snad se to co nejdřív podaří,“ říká muž.

V neděli festival pokračuje další várkou besed a promítání blanenském kině.