Pokoji se line vůně vánočního cukroví a jehličí. Jedlička se tyčí uprostřed hlavní místnosti. Nazdobená už je několik dní. „Vánoce chystáme asi od září. To víte, připravit je pro téměř čtyřiadvacet dětí dá pořádně zabrat,“ říká ředitelka Válková.

Přestože polovina dětí stráví vánoční prázdniny u svých biologických rodin, Ježíšek si v domově nepospíší. „U nás chodí Ježíšek poctivě až čtyřiadvacátého prosince večer. Na děti, které tady s námi nebudou, tak dárečky počkají pod stromečkem,“ vypráví ředitelka.

Děti, které stráví Vánoce v dětském domově, jsou s tím smířené. „Ony vědí, že by je doma nic pěkného nečekalo. Pochopitelně o tom s nimi mluvíme. Většinou jde o děti, které svoje příbuzné nenavštěvují ani během roku. Z různých důvodů. Jedním z nich je, že nejsou v rodině žádanými. Jsou mnohem raději tady, vědí, že si Vánoce pěkněji a citlivěji prožijí právě v domově,“ přibližuje Válková.



V první rodinné skupince už děti začínají psát úkoly. „Bojujeme s angličtinou, Máje se do toho moc nechce,“ popichuje jedenáctiletou slečnu jedna z tet.



Mája si sedá k učebnici a začíná malovat. I ona se už nemůže dočkat Vánoc. „Hrozně bych si přála sadu Play Doh zubař. A taky kreativní kyblíček, poukázku do obchodu a sadu na stříhání nehtů. No a u taťky asi mobil,“ vypočítává mladá slečna.



Poukázky jsou ostatně jedněmi z dárků, které si děti přejí nejvíce. „Hlavně ty starší. Holky se rády strojí, takže si chtějí koupit něco na sebe. No a kluci si za poukázku vyberou třeba elektroniku nebo sportovní náčiní. Ježíšek ale nosí i fény, kosmetiku nebo parfémy,“ zmiňuje ředitelka.

Mezi mladšími dětmi zase první příčku v oblíbenosti zaujímá Lego. „Náš Ježíšek se nechal inspirovat zlatou rybkou. Taky plní jen tři přání,“ usmívá se Válková.



V druhém bytě sedí u jídelního stolu se svou tetou brzy devítiletý Zdeněk. Zrovna recituje básničku. I jemu se při otázce na vánoční dárky rozzáří velké tmavé oči. „Chtěl bych takový autobus. Freestyle koloběžku a auto značky Bugatti,“ vyjmenovává a zasněně vykoukne ven z hvězdičkami a sněhovými vločkami ozdobeného okna kuchyně.



Jedno velké přání má i ředitelka Válková. „Hrozně bych si přála, aby všechny děti mohly být doma, u svých rodičů, ve své rodině, kam patří. Ale sama vím, že se to někdy i přes veškeré snahy nedaří. A proto jsme tady my. Dětem, které u nás máme, bych přála, aby se v té naší nelehké době a popletené společnosti dokázaly uchytit, uplatnit se a žít jako slušní lidé. Aby se o sebe uměly postarat, vydělat si na svoje potřeby. Aby byly zdravé, a aby to, co jsme je u nás naučili, předaly dál svým dětem,“ říká tiše s nadějí v hlase ředitelka domova.