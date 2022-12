„Bohužel se stále odkládá vyhodnocení. Rádi bychom budoucí investice schvalovali jako úpravu rozpočtu na první dalším zastupitelstvu v příštím roce,“ uvedl místostarosta a garant rozpočtu Ondřej Fialík.

Překvapením pro část zastupitelů byly rostoucí příjmy z hazardu. Zřejmě nejčastěji ale Hodonínští na úterním jednání debatovali nad navýšením dotačního programu na podporu sportů dospělých na 6,5 milionu korun. Nakonec návrh rozpočtu pohodlnou většinu dvaadvaceti hlasů schválili. Nejvýraznější nové finanční injekce týkající se odhlasovaného rozpočtu přibližuje Hodonínský deník na pěti případech.

ZATEPLENÍ A REKUPERACE ŠKOLY

Tornádem poškozená Základní škola U Červených domků se dočká zateplení i rekuperace.Zdroj: Deník/Petr Turek

Základní škola U Červených domků schytala při průchodu loňského tornáda nejednu těžkou ránu. Mezi doposud viditelné následky patří to, že živel smetl okolní zeleň včetně statných stromů.

„Třídy naší školy jsou postavené tak, že do nich svítí slunce celý den. Bez klimatizace a termoregulace se tady už nebude dát vydržet. Poté, co jsme přišli o stínící stromy, odborníci vypočítali, že nám teplota v budově stoupne o čtyři až čtyři a půl stupně. To je především pro květen a červen neúnosné, a při nástupu letních teplot by se tady nedalo vydržet,“ upozornil Antonín Slezák, ředitel základní školy, která se stavěla v roce 1968.

Během příštího roku tak mají jednotlivé pavilony dostat nový zateplený plášť šetřící energie v zimě a rekuperaci. V návrhu rozpočtu je na tyto novinky vyhrazená částka devětapadesát milionů korun.

