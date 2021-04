Parkinsonova choroba je neléčitelné neurodegenerativní onemocnění mozku, které se rozvíjí dlouhá léta. Projevuje se ztrátou čichu, depresí, zácpou, nadměrným pocením nebo sny tak živými, že člověka ze spaní budí vlastní křik. „Pak je to zpomalenost a neobratnost. Příznačný třas se projevuje asi u osmdesáti procent nemocných,“ popsal specialista ze svatoanenského Centra pro abnormální pohyby a parkinsonismus Marek Baláž.

Se ztrátou pohyblivosti a nekontrolovatelným třasem bojuje dříve či později každý nemocný. Trhané pohyby, špatná artikulace a bezvýrazný obličej jsou však jen závoj, za nímž se skrývá inteligentní a plnohodnotná mysl. „Člověk je zoufalý, říká si proč zrovna já. Těžko se to popisuje. Bylo to jako chodit po pás ve vodě. Nemohl jsem si ani udělat kávu, měl jsem problém se obléct. Nezvládal jsem v podstatě nic,“ zavzpomínal Libor Jaša.

Chorobu a s ní spojené problémy s pohybem způsobuje nadměrná ztráta mozkových buněk produkujících látku dopamin. Dopamin je mimo jiné zodpovědný za činnost té části mozku, která se podílí na řízení hybnosti. Pacientům s Parkinsonem se nejprve podávají léky, které hladinu dopaminu stabilizují. „Když mi léky dali poprvé, bylo všechno dobré. Mohl jsem znovu chodit a fungovat,“ vylíčil Jaša.

Léky a operace

Medikace nicméně po zhruba deseti letech ztrácí účinnost a začínají se projevovat vedlejší účinky jako zácpa, zvracení, deprese, euforie. Proto musel Jaša na operaci. Takzvanou hlubokou mozkovou stimulaci. „Je to procedura, kdy pacientovi do mozku voperujeme elektrodu, která vysílá slabé impulsy a blokuje nervové signály způsobující příznaky choroby a zlepšuje tak motoriku,“ doplnil Baláž. Ve svatoanenské nemocnici ji doposud podstoupilo 350 pacientů.

Liboru Jašovi elektrodu do mozku zavedli v roce 2013 a život mu změnila k nepoznání. „Když jsem se večer probudil, nezvládl jsem si zajít ani na záchod. Po operaci se ale všechno zlepšilo. Sice už to nikdy nebude jako dřív, ale jsem soběstačný. Dokonce zvládnu i bowling, který mám tak rád. Jen bez rozběhu,“ usmál se dnes sedmapadesátiletý Jaša.

Operace však není pro každého pacienta. Jašu nemoc postihla dříve, než bývá obvyklé. Nejčastější věk pacienta při stanovení diagnózy je jedenašedesát let. U lidí kolem čtyřicítky se projevuje v deseti procentech případů. „Léky Parkinsona zvládají léčit deset až patnáct let. Pacient, kterému nemoc diagnostikujeme v šedesáti, už po takové době kvůli jiným nemocem nemusí být ve stavu, kdy by byla operace možná,“ vysvětlil Baláž.

Při Parkinsonovi však nemocní nemusí spoléhat na lékaře. Kvalitu života mohou ovlivnit i sami. „Je nesmírně důležité se hýbat, cvičit, mít nějakou fyzickou aktivitu. Možností je i fyzioterapie,“ zmínil Baláž.

Neléčitelná nemoc

Příčina vzniku Parkinsonovy choroby je neznámá, pročež se nedá léčit. Lze jen potlačit příznaky. Sám o sobě není smrtelný, nicméně projevy nemoci mohou člověka dostat do stavu, kdy jej zabije i jinak relativně neškodná infekční nemoc.

Těžké je i určení prvotních příznaků, jelikož jich má desítky. Navštívit lékaře by měl však každý, kdo zpozoruje zhoršenou pohyblivost nebo se v jeho blízkém příbuzenstvu nachází dva lidé s Parkinsonem. „Příznaky dovedeme léčit poměrně dobře. S Parkinsonem se dá žít i třicet let. Důležité zkrátka je nic nepodcenit, zajít si včas na vyšetření a dodržovat zdravý životní styl,“ apeloval Baláž.

V Jihomoravském kraji se dle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny loni s Parkinsonem léčily téměř dva tisíce pacientů, což je vyjma Prahy nejvíce v republice. Jejich počet každým rokem mírně roste. „Je to však tím, že v Česku se zvyšuje průměrný věk a s ním i počet neurodegenerativních chorob. Také máme lepší diagnostiku, a i lidé se o své zdraví mnohem více zajímají,“ uzavřel Baláž.

PARKINSONOVA CHOROBA



Parkinson: neurodegenerativní choroba

Příčina: neznámá

Projevy: ztráta čichu, deprese, třes, ztráta pohyblivosti

Rozvoj nemoci: ztráta mozkových buněk produkujících dopamin

Léčba: pouze symptomatická, léky, operace

Délka: různá, klidně i třicet let

Průměrný věk při stanovení diagnozy: 61 let

Kdy k lékaři: při zpozorování zhoršené pohyblivosti, nemoc v rodině

Počet léčených v kraji za minulý rok: 1860