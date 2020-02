K zatím poslednímu střetu osobního auta a chodce došlo v pondělí před sedmou hodinou ráno v obci Chlum. Na křižovatce v blízkosti autobusové zastávky. „V tu dobu ve směru od Moravské Třebové přijížděl devětadvacetiletý muž s autem značky Fiat Punto. Následně došlo ke střetu přední části vozidla s chodcem,“ přiblížila nehodu policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

Vážně zraněného sedmaosmdesátiletého chodce transportoval do nemocnice vrtulník. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní. „U chodce byl vyžádán krevní odběr ke zjištění alkoholu v krvi. Policisté okolnosti dopravní nehody stále vyšetřují,“ dodala Koryťáková.

K podobné nehodě došlo před půl sedmou ráno nedávno i v Boskovicích. Tam řidič jeepu přehlédl na přechodu v Nádraží ulici jednadvacetiletou ženu, která šla na vlak.

Za loňský leden evidovali policisté v kraji dvacet nehod bez úmrtí chodce. Letos za stejné období pětatřicet srážek a pět mrtvých lidí. Šestnáct z nich přitom na přechodu.

Podle mluvčí jihomoravské záchranky Michaely Bothové dochází k podobným nehodám často při snížené viditelnosti. Za tmy, šera nebo deště. „Je důležité, aby se zhoršenou viditelností počítali jak řidiči, tak chodci. Je to o vzájemné toleranci. U chodců je velmi důležité používání reflexních prvků. Řidiči by zase měli při horší viditelnosti ubrat na rychlosti,“ poznamenala Bothová.

Krajský koordinátor BESIP Pavel Čížek uvedl, že reflexní prvek je pro řidiče viditelný ve tmě na vzdálenost dvě stě metrů. Chodce například v tmavě modrém oblečení naopak může řidič spatřit přibližně jen na dvacetimetrovou vzdálenost. Při rychlosti devadesát kilometrů v hodině je brzdná dráha auta asi čtyřicet metrů. „V takovém případě řidič prakticky nemá šanci se chodci bez reflexních prvků vyhnout,“ řekl.

Mezi riziková místa v regionu patří například neosvětlený přechod na křižovatce pod blanenským sídlištěm Písečná. Tam dopravní situaci navíc zhoršuje po pravé straně živý plot, přes který nejsou chodci vidět. „Lidé spěchají do práce, na vlak nebo autobus a na přechod vběhnou těsně před autem. Spousta z nich je v tmavém oblečení bez reflexních prvků. Kolikrát je to o fous. I když místo znám a jezdím tudy pomalu. Vím, že tam už bylo s chodci několik nehod,“ uvedla Lenka Buchvaldková, která tudy jezdí autem do práce.

Samostatnou kapitolou jsou podle policistů chodci se sluchátky na uších. Na železničním přejezdu v Boskovicích před třemi týdny srazil projíždějící vlak pětatřicetiletého muže. S mnohočetným poraněním ho do traumacentra brněnské nemocnice transportoval vrtulník. Muž, který šel ve směru od nemocnice do centra města, ignoroval výstražná znamení i závory. „Chodec měl v uších sluchátka a na hlavě kapuci. Strojvůdce použil rychlobrzdu, ale střetu už nedokázal zabránit. Vlak pak muže táhl asi čtyřicet metrů,“ popsala událost policejní mluvčí Lenka Koryťáková s tím, že jestli byl chodec pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, určí rozbory krve.