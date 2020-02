Při nehodě podle jejích slov lidé popadali na zem. Po ní se někteří zvedli sami, jiným pomohli spolucestující. „Panoval tam trochu chaos, protože nikdo kvůli šoku nechápal, co se stalo. Oprašovali jsme se od rozbitého skla a zjišťovali, kdo má jaké zranění,“ vzpomínala ve čtvrtek.

Z havárie vyvázla s lehkým otřesem mozku. „Něčím jsem dostala do hlavy. Na rukou jsem měla pohmožděniny a oděrky od pádu a skla. Spolu s řidičem a jedním pánem nás poté záchranka odvezla do úrazové nemocnice,“ uvedla Kadidlová. V péči lékařů strávila asi tři hodiny.

Žena ujistila, že jí pondělní zážitek strach z jízdy tramvají nezpůsobil. „Už si ale nestoupnu dozadu,“ zařekla se.

Obě nabourané soupravy zůstávají podle provozního ředitele brněnského dopravního podniku Jana Seitla odstavené ve vozovně pro potřeby vyšetřovatelů. Bílou soupravu už Brňané v ulicích nepotkají, u druhé dosud není jasno. „Letos budeme do provozu zařazovat nové tramvaje Drak, takže náhradu máme. Předběžná škoda zůstává na půl milionu korun. Konečná částka závisí na tom, co bude se druhou soupravou, u které se ještě rozhodujeme. Při jejím vyřazení by se suma snížila, při opravě by odpovídala nebo se mírně zvýšila,“ sdělil Seitl.

Policie nehodu vyšetřuje a stále hledá lidi, kteří se při ní zranili. „Žádáme cestující, kteří si po nehodě vyhledali lékařské ošetření sami, aby se nám přihlásili,“ vyzval policejní mluvčí David Chaloupka.

Srážka tramvají

kdy: pondělí 17. února před půl devátou ráno

kde: Křížová ulice nedaleko Mendlova náměstí v Brně

zranění: 8 lidí

tramvaje: bílá tramvaj je vyřazená, u druhé soupravy není jasno