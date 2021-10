Výtěžek z aukce věnuje na podporu sexuality. Část dostane organizace Freya, která poskytuje poradenství v tomto oboru pro sociální pracovníky, pečující o seniory nebo o lidi se zdravotním postižením. Zbytek vloží do projektu o diverzitě ženského pohlaví a prsou. „Vyrobím pohlednice s portréty a textem modelky. Chci tím šířit osvětu, aby se ženy nestyděly za své intimní partie,“ uvedl umělec.

Ozdobit tyto pomůcky není jednoduché ani pro zkušeného malíře. „Bylo to peklo, protože jsou všechny ze silikonu, na kterém barva nedrží. Nakonec jsem si vzal oba vibrátory domů k pomalování. Barva se mi nejdříve několikrát sloupala, ale vychytal jsem to a výsledek je právě teď v dražbě,“ pochlubil se Gruml.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.